https://ria.ru/20250105/ubiystvo-1992586018.html
В Нижегородской области зарезали мужчину
В Нижегородской области зарезали мужчину - РИА Новости, 05.01.2025
В Нижегородской области зарезали мужчину
Жителя села Вад Нижегородской области несколько раз ударили ножом и выстрелили в голову, убийцу ищут, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:44:00+03:00
2025-01-05T15:44:00+03:00
2025-01-05T15:44:00+03:00
происшествия
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нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Жителя села Вад Нижегородской области несколько раз ударили ножом и выстрелили в голову, убийцу ищут, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 3 января рядом с домом на улице Советская было обнаружено тело 31-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями тела и повреждениями, полученными в результате выстрела из огнестрельного оружия в область головы. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают причастного к совершению преступления.
https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html
россия
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происшествия, россия, нижегородская область, советский , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Советский , Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области зарезали мужчину
СК: в селе Вад Нижегородской области зарезали мужчину