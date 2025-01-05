https://ria.ru/20250105/tuman-1992548879.html

Daily Mail: в США встревожились из-за загадочного тумана

Daily Mail: в США встревожились из-за загадочного тумана - РИА Новости, 05.01.2025

Daily Mail: в США встревожились из-за загадочного тумана

Американцы сообщают о странном тумане на улицах с запахом химикатов, пишет Daily Mail. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T07:02:00+03:00

2025-01-05T07:02:00+03:00

2025-01-05T07:02:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американцы сообщают о странном тумане на улицах с запахом химикатов, пишет Daily Mail."Американцы заявляют, что их городские районы мучит "необычный" туман с "запахом горящих химикатов", — говорится в материале.Отмечается, что некоторые люди сообщают о неприятных симптомах при вдыхании тумана. Так, житель Калифорнии заявил в социальных сетях о жжении в носу, а житель Флориды пожаловался британскому изданию на насморк, жар и спазмы в желудке после десятиминутной остановки на заправке в тумане. Кроме того, по данным издания, о похожем опыте сообщали в Канаде и Великобритании.В DM добавили, что необычный запах может быть связан со способностью капель тумана принимать на себя частицы грязного воздуха у поверхности земли и подолгу сохранять неприятный запах. Болезненные ощущения могут быть связаны с тем, что насыщенный водой воздух способен вызывать раздражение в дыхательной системе человека.

https://ria.ru/20250105/udar-1992540133.html

сша

калифорния

флорида

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в мире, сша, калифорния, флорида, великобритания