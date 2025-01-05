Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду
Цыганова: через продаваемую в России одежду разрушаются традиционные ценности
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПевица, актриса, дизайнер Вика Цыганова
Певица, актриса, дизайнер Вика Цыганова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Через продаваемую в России одежду происходит разрушение традиционных ценностей в стране и в людях, заявила в интервью РИА Новости певица и модельер Вика Цыганова.
"Сегодня, глядя на одежду, которую люди выбирают, покупают и носят, у меня возникает ощущение нахождения в концлагере. Оверсайз одежда, женщины в ней потеряли свою женственность. Мне кажется даже, что через одежду происходит разрушение традиционных ценностей в нашей стране и в наших людях", - сказал Цыганова.
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По ее мнению, Balenciaga одевает всех как клошар, опуская человека "до плинтуса" под модной красивой вывеской.
"Я же хочу через одежду напомнить всем и каждому, что Господь всех сотворил по своему образу и подобию, то есть чтобы мужчина оставался мужчиной, а женщина - женщиной", - добавила Цыганова.
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