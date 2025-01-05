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Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду - РИА Новости, 05.01.2025
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02:59 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/tsyganova-1992542268.html
Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду
Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду - РИА Новости, 05.01.2025
Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду
Через продаваемую в России одежду происходит разрушение традиционных ценностей в стране и в людях, заявила в интервью РИА Новости певица и модельер Вика... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:59:00+03:00
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вика цыганова
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Через продаваемую в России одежду происходит разрушение традиционных ценностей в стране и в людях, заявила в интервью РИА Новости певица и модельер Вика Цыганова. "Сегодня, глядя на одежду, которую люди выбирают, покупают и носят, у меня возникает ощущение нахождения в концлагере. Оверсайз одежда, женщины в ней потеряли свою женственность. Мне кажется даже, что через одежду происходит разрушение традиционных ценностей в нашей стране и в наших людях", - сказал Цыганова. По ее мнению, Balenciaga одевает всех как клошар, опуская человека "до плинтуса" под модной красивой вывеской. "Я же хочу через одежду напомнить всем и каждому, что Господь всех сотворил по своему образу и подобию, то есть чтобы мужчина оставался мужчиной, а женщина - женщиной", - добавила Цыганова.
https://ria.ru/20241130/svyaschennik-1985241136.html
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россия, вика цыганова, balenciaga, общество
Россия, Вика Цыганова, Balenciaga, Общество
Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду

Цыганова: через продаваемую в России одежду разрушаются традиционные ценности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПевица, актриса, дизайнер Вика Цыганова
Певица, актриса, дизайнер Вика Цыганова - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Певица, актриса, дизайнер Вика Цыганова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Через продаваемую в России одежду происходит разрушение традиционных ценностей в стране и в людях, заявила в интервью РИА Новости певица и модельер Вика Цыганова.
"Сегодня, глядя на одежду, которую люди выбирают, покупают и носят, у меня возникает ощущение нахождения в концлагере. Оверсайз одежда, женщины в ней потеряли свою женственность. Мне кажется даже, что через одежду происходит разрушение традиционных ценностей в нашей стране и в наших людях", - сказал Цыганова.
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По ее мнению, Balenciaga одевает всех как клошар, опуская человека "до плинтуса" под модной красивой вывеской.
"Я же хочу через одежду напомнить всем и каждому, что Господь всех сотворил по своему образу и подобию, то есть чтобы мужчина оставался мужчиной, а женщина - женщиной", - добавила Цыганова.
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