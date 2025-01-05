https://ria.ru/20250105/tsyganova-1992542268.html

Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду

Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду - РИА Новости, 05.01.2025

Цыганова заявила о разрушении традиционных ценностей через одежду

Через продаваемую в России одежду происходит разрушение традиционных ценностей в стране и в людях, заявила в интервью РИА Новости певица и модельер Вика... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T02:59:00+03:00

2025-01-05T02:59:00+03:00

2025-01-05T02:59:00+03:00

россия

вика цыганова

balenciaga

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Через продаваемую в России одежду происходит разрушение традиционных ценностей в стране и в людях, заявила в интервью РИА Новости певица и модельер Вика Цыганова. "Сегодня, глядя на одежду, которую люди выбирают, покупают и носят, у меня возникает ощущение нахождения в концлагере. Оверсайз одежда, женщины в ней потеряли свою женственность. Мне кажется даже, что через одежду происходит разрушение традиционных ценностей в нашей стране и в наших людях", - сказал Цыганова. По ее мнению, Balenciaga одевает всех как клошар, опуская человека "до плинтуса" под модной красивой вывеской. "Я же хочу через одежду напомнить всем и каждому, что Господь всех сотворил по своему образу и подобию, то есть чтобы мужчина оставался мужчиной, а женщина - женщиной", - добавила Цыганова.

https://ria.ru/20241130/svyaschennik-1985241136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вика цыганова, balenciaga, общество