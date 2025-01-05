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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:36:00+03:00
2025-01-05T17:36:00+03:00
2025-01-05T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более восьми часов, в Харьковской - свыше часа. В остальных регионах ее объявили в 17.20 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу