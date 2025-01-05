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СМИ: республиканцы скептически относятся к идеям Трампа о Панамском канале - РИА Новости, 05.01.2025
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15:31 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/tramp-1992584786.html
СМИ: республиканцы скептически относятся к идеям Трампа о Панамском канале
СМИ: республиканцы скептически относятся к идеям Трампа о Панамском канале - РИА Новости, 05.01.2025
СМИ: республиканцы скептически относятся к идеям Трампа о Панамском канале
Высокопоставленные члены Республиканской партии США в конгрессе не видят способов осуществления идей избранного президента Дональда Трампа, который, по его... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:31:00+03:00
2025-01-05T15:31:00+03:00
в мире
гренландия
сша
панамский канал
дональд трамп
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Высокопоставленные члены Республиканской партии США в конгрессе не видят способов осуществления идей избранного президента Дональда Трампа, который, по его словам, собирается потребовать возвращения Панамского канала в американскую собственность, а также претендует на территорию Гренландии, сообщает издание Hill. "Высокопоставленные республиканцы на Капитолийском холме (в конгрессе - ред.) не видят для Трампа пути для приобретения Гренландии или Панамского канала", - пишет издание. В материале отмечается, что республиканцы в основном считают идеи Трампа, касающиеся Гренландии, нелепыми, однако они осторожничают, не желая вступать с ним в открытую конфронтацию. Что касается Панамского канала, то возращение контроля над ним также кажется маловероятным, при этом ряд республиканских законодателей считают, что в интересах США находится обеспечение нейтралитета канала. Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развёртывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества. Кроме того, Трамп также назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. Таким образом, он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20241224/ssha-1990899453.html
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в мире, гренландия, сша, панамский канал, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Панамский канал, Дональд Трамп
СМИ: республиканцы скептически относятся к идеям Трампа о Панамском канале

Hill: республиканцы не видят путей реализации идей Трампа по Панамскому каналу

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Высокопоставленные члены Республиканской партии США в конгрессе не видят способов осуществления идей избранного президента Дональда Трампа, который, по его словам, собирается потребовать возвращения Панамского канала в американскую собственность, а также претендует на территорию Гренландии, сообщает издание Hill.
"Высокопоставленные республиканцы на Капитолийском холме (в конгрессе - ред.) не видят для Трампа пути для приобретения Гренландии или Панамского канала", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
США готовят войну у собственных границ
24 декабря 2024, 08:00
В материале отмечается, что республиканцы в основном считают идеи Трампа, касающиеся Гренландии, нелепыми, однако они осторожничают, не желая вступать с ним в открытую конфронтацию. Что касается Панамского канала, то возращение контроля над ним также кажется маловероятным, при этом ряд республиканских законодателей считают, что в интересах США находится обеспечение нейтралитета канала.
Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развёртывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
Кроме того, Трамп также назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. Таким образом, он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Россия спровоцировала войну за проливы и каналы
28 декабря 2024, 08:00
 
В миреГренландияСШАПанамский каналДональд Трамп
 
 
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