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Арестован третий фигурант по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.01.2025
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14:22 05.01.2025 (обновлено: 15:26 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/terakt-1992578596.html
Арестован третий фигурант по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
Арестован третий фигурант по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.01.2025
Арестован третий фигурант по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля третьего фигуранта по делу о подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:22:00+03:00
2025-01-05T15:26:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля третьего фигуранта по делу о подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.В воскресенье Ленинский райсуд арестовал до 21 февраля двоих фигурантов по данному делу."Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 февраля включительно", – заключила судья.Фигуранта взяли под стражу в зале суда.По данным СК РФ, двое фигурантов приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Один из них оказался причастен и к поджогу полицейской машины. Им предъявили обвинение в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по сговору."Обвинение звучит так: двое подростков совершили теракт - подожгли машину МВД, одному из этих же подростков, а также третьему дополнительно вменяется приготовление к другому теракту и незаконные изготовление, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - пояснили РИА Новости в СУСК по Свердловской области. Там отметили, что про четвертого задержанного пока не дают комментариев.
екатеринбург
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Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
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происшествия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, урал
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Урал
Арестован третий фигурант по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

Суд арестовал третьего фигуранта по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля третьего фигуранта по делу о подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
В воскресенье Ленинский райсуд арестовал до 21 февраля двоих фигурантов по данному делу.
«
"Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 февраля включительно", – заключила судья.
Фигуранта взяли под стражу в зале суда.
По данным СК РФ, двое фигурантов приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Один из них оказался причастен и к поджогу полицейской машины. Им предъявили обвинение в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по сговору.
"Обвинение звучит так: двое подростков совершили теракт - подожгли машину МВД, одному из этих же подростков, а также третьему дополнительно вменяется приготовление к другому теракту и незаконные изготовление, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - пояснили РИА Новости в СУСК по Свердловской области. Там отметили, что про четвертого задержанного пока не дают комментариев.
© ЦОС ФСБ РоссииФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© ЦОС ФСБ России
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
 
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