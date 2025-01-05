https://ria.ru/20250105/terakt-1992569426.html

В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта

В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта - РИА Новости, 05.01.2025

В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 21 февраля второго подростка, обвиняемого в подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:48:00+03:00

2025-01-05T12:48:00+03:00

2025-01-05T12:51:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 21 февраля второго подростка, обвиняемого в подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Рассмотрев в закрытом судебном заседании, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля", – сказала судья. Судья пояснила, что обвиняемый – студент второго курса екатеринбургского техникума, 2007 года рождения, холостой, не работает. В отличие от первого арестованного, второй фигурант прятал лицо от журналистских фотокамер.В воскресенье Ленинский райсуд уже арестовал до 21 февраля одного из фигурантов по этому делу. В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. По данным СК РФ, несовершеннолетним екатеринбуржцам было предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из фигурантов оказался причастен к поджогу полицейской машины.

https://ria.ru/20250104/terakt-1992503460.html

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, екатеринбург, урал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)