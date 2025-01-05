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В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта - РИА Новости, 05.01.2025
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12:48 05.01.2025 (обновлено: 12:51 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/terakt-1992569426.html
В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта
В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта - РИА Новости, 05.01.2025
В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 21 февраля второго подростка, обвиняемого в подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:48:00+03:00
2025-01-05T12:51:00+03:00
происшествия
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екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 21 февраля второго подростка, обвиняемого в подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Рассмотрев в закрытом судебном заседании, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля", – сказала судья. Судья пояснила, что обвиняемый – студент второго курса екатеринбургского техникума, 2007 года рождения, холостой, не работает. В отличие от первого арестованного, второй фигурант прятал лицо от журналистских фотокамер.В воскресенье Ленинский райсуд уже арестовал до 21 февраля одного из фигурантов по этому делу. В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. По данным СК РФ, несовершеннолетним екатеринбуржцам было предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из фигурантов оказался причастен к поджогу полицейской машины.
https://ria.ru/20250104/terakt-1992503460.html
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происшествия, россия, екатеринбург, урал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Урал, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта

В Екатеринбурге арестовали до 21 февраля подростка по делу о подготовке теракта

© ЦОС ФСБ РоссииФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© ЦОС ФСБ России
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 21 февраля второго подростка, обвиняемого в подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Рассмотрев в закрытом судебном заседании, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля", – сказала судья.
Задержанный несовершеннолетний, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Один из задержанных рассказал о целях для теракта в Екатеринбурге
4 января, 15:29
Судья пояснила, что обвиняемый – студент второго курса екатеринбургского техникума, 2007 года рождения, холостой, не работает. В отличие от первого арестованного, второй фигурант прятал лицо от журналистских фотокамер.
В воскресенье Ленинский райсуд уже арестовал до 21 февраля одного из фигурантов по этому делу.
В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
© ЦОС ФСБ РоссииФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© ЦОС ФСБ России
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
По данным СК РФ, несовершеннолетним екатеринбуржцам было предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из фигурантов оказался причастен к поджогу полицейской машины.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
13 ноября 2024, 11:31
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургУралФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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