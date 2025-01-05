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Эксперт назвал признаки вируса на телефоне или компьютере - РИА Новости, 05.01.2025
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03:30 05.01.2025 (обновлено: 06:45 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/tekhnologii-1992543477.html
Эксперт назвал признаки вируса на телефоне или компьютере
Эксперт назвал признаки вируса на телефоне или компьютере - РИА Новости, 05.01.2025
Эксперт назвал признаки вируса на телефоне или компьютере
Замедление работы устройства и появившиеся неизвестные программы могут свидетельствовать о наличии вируса на телефоне или компьютере, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:30:00+03:00
2025-01-05T06:45:00+03:00
технологии
руслан пермяков
смартфоны
компьютеры
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Замедление работы устройства и появившиеся неизвестные программы могут свидетельствовать о наличии вируса на телефоне или компьютере, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков. "Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов", — сказал он. По словам Пермякова, в случае возможного заражения системы нужно убедиться, что антивирус обновлен до последней версии, и запустить его для проверки системы."Убедитесь, что на вашем устройстве установлены все последние обновления системы и приложений", — посоветовал эксперт.Если есть сомнения в своих действиях или подозрения в утечке данных, лучше проконсультироваться со специалистом по кибербезопасности, заключил собеседник агентства.
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технологии, руслан пермяков, смартфоны, компьютеры, россия
Технологии, Руслан Пермяков, Смартфоны, Компьютеры, Россия
Эксперт назвал признаки вируса на телефоне или компьютере

Замедление работы телефона или компьютера может свидетельствовать о заражении

© Fotolia / GzorgzСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Fotolia / Gzorgz
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Замедление работы устройства и появившиеся неизвестные программы могут свидетельствовать о наличии вируса на телефоне или компьютере, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.
"Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов", — сказал он.
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По словам Пермякова, в случае возможного заражения системы нужно убедиться, что антивирус обновлен до последней версии, и запустить его для проверки системы.
«
"Убедитесь, что на вашем устройстве установлены все последние обновления системы и приложений", — посоветовал эксперт.
Если есть сомнения в своих действиях или подозрения в утечке данных, лучше проконсультироваться со специалистом по кибербезопасности, заключил собеседник агентства.
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ТехнологииРуслан ПермяковСмартфоныКомпьютерыРоссия
 
 
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