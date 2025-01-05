https://ria.ru/20250105/tekhnologii-1992543477.html

Эксперт назвал признаки вируса на телефоне или компьютере

Эксперт назвал признаки вируса на телефоне или компьютере - РИА Новости, 05.01.2025

Эксперт назвал признаки вируса на телефоне или компьютере

Замедление работы устройства и появившиеся неизвестные программы могут свидетельствовать о наличии вируса на телефоне или компьютере, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:30:00+03:00

2025-01-05T03:30:00+03:00

2025-01-05T06:45:00+03:00

технологии

руслан пермяков

смартфоны

компьютеры

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Замедление работы устройства и появившиеся неизвестные программы могут свидетельствовать о наличии вируса на телефоне или компьютере, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков. "Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов", — сказал он. По словам Пермякова, в случае возможного заражения системы нужно убедиться, что антивирус обновлен до последней версии, и запустить его для проверки системы."Убедитесь, что на вашем устройстве установлены все последние обновления системы и приложений", — посоветовал эксперт.Если есть сомнения в своих действиях или подозрения в утечке данных, лучше проконсультироваться со специалистом по кибербезопасности, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250102/dannye-1992286250.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, руслан пермяков, смартфоны, компьютеры, россия