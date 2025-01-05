https://ria.ru/20250105/tankery-1992593584.html

Минтранс разрабатывает проект подъема танкеров в Керченском проливе

Минтранс разрабатывает проект подъема танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 05.01.2025

Минтранс разрабатывает проект подъема танкеров в Керченском проливе

Проект подъема затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе находится в стадии разработки, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:20:00+03:00

2025-01-05T17:20:00+03:00

2025-01-05T17:20:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

анапа

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Проект подъема затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе находится в стадии разработки, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Проект подъема затонувших фрагментов судов находится в стадии разработки. Он начнется сразу по готовности и после согласования проекта с Росприроднадзором", — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений танкеров. Сейчас водолазные спуски продолжаются, специалисты мониторят ситуацию. "Продолжается подготовка к откачке нефти с кормовой части "Волгонефть-239", которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты обследуют судно: состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков. Это необходимо, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута", — добавили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. На Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

керченский пролив

россия

анапа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, керченский пролив, россия, анапа, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе