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В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области отменена, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:05:00+03:00
2025-01-05T06:05:00+03:00
2025-01-05T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области отменена, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Угрозу атаки беспилотников в Таганроге объявили в 1.09 мск. "Внимание! Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Камбуловой.
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988534938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Безопасность
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников
Глава Таганрога Камбулова: в городе отменили угрозу атаки беспилотников