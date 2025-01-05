https://ria.ru/20250105/taganrog-1992547013.html

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области отменена, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T06:05:00+03:00

2025-01-05T06:05:00+03:00

2025-01-05T06:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

таганрог

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области отменена, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Угрозу атаки беспилотников в Таганроге объявили в 1.09 мск. "Внимание! Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Камбуловой.

https://ria.ru/20241211/taganrog-1988534938.html

таганрог

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таганрог, ростовская область, безопасность