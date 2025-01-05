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В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/taganrog-1992547013.html
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области отменена, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:05:00+03:00
2025-01-05T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области отменена, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Угрозу атаки беспилотников в Таганроге объявили в 1.09 мск. "Внимание! Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Камбуловой.
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таганрог, ростовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Безопасность
В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников

Глава Таганрога Камбулова: в городе отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области отменена, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.
Угрозу атаки беспилотников в Таганроге объявили в 1.09 мск.
"Внимание! Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Камбуловой.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогРостовская областьБезопасность
 
 
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