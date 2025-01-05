https://ria.ru/20250105/taganrog-1992539925.html
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:27:00+03:00
2025-01-05T01:27:00+03:00
2025-01-05T01:47:00+03:00
таганрог
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. "Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написала она.
https://ria.ru/20241226/taganrog-1991479703.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, безопасность
Таганрог, Ростовская область, Безопасность
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников
Глава Таганрога Камбулова: в городе объявили угрозу атаки беспилотников