https://ria.ru/20250105/taganrog-1992539925.html

В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников

В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025

В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T01:27:00+03:00

2025-01-05T01:27:00+03:00

2025-01-05T01:47:00+03:00

таганрог

ростовская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. "Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написала она.

https://ria.ru/20241226/taganrog-1991479703.html

таганрог

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таганрог, ростовская область, безопасность