https://ria.ru/20250105/svo-1992611348.html

Рогов: Киев потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР

Рогов: Киев потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР - РИА Новости, 05.01.2025

Рогов: Киев потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР

Украинская сторона фактически потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T21:23:00+03:00

2025-01-05T21:23:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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курахово

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Украинская сторона фактически потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Режим Зеленского фактически потерял контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ. Наша армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. Вести какую-либо разработку противник там больше не сможет, а вот экономике нашей страны оно еще послужит", - сказал Рогов. По его словам, месторождение находится в западной части ДНР, его залежи в том числе захватывают Запорожскую область. Рогов подчеркнул, что, помимо лития, в этом месторождении есть масса других ценных природных ресурсов, среди которых ниобий, бериллий, тантал. "Шевченковское литиевое месторождение просто бесценно с точки зрения его стратегического значения. Занимает оно порядка 40 гектаров", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. В минувшем ноябре американская газета Washington Post писала, что украинские власти ищут способы убедить избранного президентом США Дональда Трампа в том, что продолжение поддержки Украины сможет принести выгоду Соединенным Штатам. По данным СМИ, речь, в частности, шла о попытках заинтересовать американский бизнес полезными ископаемыми Украины и подконтрольных Киеву частей регионов РФ, в том числе запасами газа и лития.

https://ria.ru/20250105/front-1992588406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

курахово

россия

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донецкая народная республика, курахово, россия, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины, киев