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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 05.01.2025 (обновлено: 13:59 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/svo-1992576175.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 05.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих и четыре танка на курском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:55:00+03:00
2025-01-05T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих и четыре танка на курском направлении, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, двенадцать боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять минометов", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 49 010 военнослужащих, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортера, 1461 боевую бронированную машину, 1407 автомобилей, 340 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 88 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 340 военных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих и четыре танка на курском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, двенадцать боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять минометов", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 49 010 военнослужащих, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортера, 1461 боевую бронированную машину, 1407 автомобилей, 340 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 88 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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