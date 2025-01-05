https://ria.ru/20250105/svo-1992570387.html

Ганчев рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области

Ганчев рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области - РИА Новости, 05.01.2025

Ганчев рассказал о продвижении российских военных в Харьковской области

Российские войска приближаются к Купянску, несколько сел могут оказаться в окружении, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:04:00+03:00

2025-01-05T13:04:00+03:00

2025-01-05T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска приближаются к Купянску, несколько сел могут оказаться в окружении, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На харьковском участке фронта продолжаются бои, не останавливается и движение. Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты, исходя из оперативной обстановки", — сказал он. По словам собеседника агентства, в освобожденные села, как только появляется возможность, вслед за военными приезжают сотрудники российской администрации Харьковской области, чтобы оказать помощь местным жителям.В середине декабря Ганчев рассказал, что на нескольких участках фронта на Купянском направлении ВСУ находятся практически в полукольце, а российские войска постепенно расширяют зону контроля вдоль реки Оскол и в направлении самого Купянска.Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение четырем украинскими бригадам в районах сел Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово и Торское, а также отразила четыре контратаки. Потери украинской армии в зоне ответственности "Запада" составили около 450 солдат, две БМП, боевая бронемашина "Козак", десять пикапов, пять гаубиц Д-30, британское орудие L-119, американские БМП Bradley, бронетранспортер М113, орудия М101 и два M119. Уничтожена также станция радиоэлектронной борьбы "Хортица".

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность