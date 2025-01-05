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Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ
Украинские формирования за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 150 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:09:00+03:00
2025-01-05T12:09:00+03:00
2025-01-05T12:16:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 150 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Новый Комар, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ
Минобороны: группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ