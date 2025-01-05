https://ria.ru/20250105/svo-1992565333.html

Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025

Группировка "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ

Украинские формирования за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 150 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:09:00+03:00

2025-01-05T12:09:00+03:00

2025-01-05T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786799_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_7b5f52f17c8e629bd120eb259b7dcb0f.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 150 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Новый Комар, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика