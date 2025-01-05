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Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.01.2025
Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:08:00+03:00
2025-01-05T12:08:00+03:00
2025-01-05T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 152 мм орудие Д-20, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 152 мм орудие Д-20",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка войск "Днепр" заняла более выгодные рубежи