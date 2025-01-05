https://ria.ru/20250105/svo-1992565191.html

Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.01.2025

Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:08:00+03:00

2025-01-05T12:08:00+03:00

2025-01-05T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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безопасность

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 152 мм орудие Д-20, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 152 мм орудие Д-20",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность