Фараж призвал расследовать роль Стармера в сокрытии массовых изнасилований
Фараж призвал изучить роль Стармера в сокрытии изнасилований девочек бандами
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКир Стармер
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране должна быть расследована публично, заявил лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж.
Газета Telegraph ранее сообщала о призывах к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании. Согласно газете, "бедственное положение" тысяч молодых девушек замалчивалось в течение двух десятилетий.
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"То, что это пытались скрыть, что подробности давались по капле, а не одним большим всплеском, очевидно. Его (Стармера - ред.) роль должна быть частью этого национального публичного расследования - он премьер-министр и он был главой Королевской прокурорской службы", - сказал Фараж газете Telegraph.
Ранее газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.