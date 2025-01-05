https://ria.ru/20250105/starmer-1992589527.html

Фараж призвал расследовать роль Стармера в сокрытии массовых изнасилований

Фараж призвал расследовать роль Стармера в сокрытии массовых изнасилований - РИА Новости, 05.01.2025

Фараж призвал расследовать роль Стармера в сокрытии массовых изнасилований

Роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране должна быть расследована публично, заявил лидер... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:30:00+03:00

2025-01-05T16:30:00+03:00

2025-01-05T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране должна быть расследована публично, заявил лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж. Газета Telegraph ранее сообщала о призывах к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании. Согласно газете, "бедственное положение" тысяч молодых девушек замалчивалось в течение двух десятилетий. "То, что это пытались скрыть, что подробности давались по капле, а не одним большим всплеском, очевидно. Его (Стармера - ред.) роль должна быть частью этого национального публичного расследования - он премьер-министр и он был главой Королевской прокурорской службы", - сказал Фараж газете Telegraph. Ранее газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.

https://ria.ru/20241121/norvegiya-1985027338.html

https://ria.ru/20250105/starmer-1992541112.html

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в мире, великобритания, кир стармер, илон маск