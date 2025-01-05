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"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 05.01.2025 (обновлено: 03:22 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/starmer-1992541112.html
"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина
"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина - РИА Новости, 05.01.2025
"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжить военную поддержку Киева вместо переговоров с... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:24:00+03:00
2025-01-05T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
великобритания
украина
дональд трамп
кир стармер
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжить военную поддержку Киева вместо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета Times."Даунинг-стрит надеется, что Стармер полетит в Вашингтон в "конце января — начале февраля". &lt;...&gt; Стармер будет активно подстрекать Трампа к военной поддержке Украины, несмотря на его (Трампа. — Прим. ред.) обещание заключить сделку с Путиным", — говорится в статье.Кроме того, отмечается, что британский премьер не согласен с планом Трампа по введению пошлин на ввоз иностранных товаров в США. При этом, по данным газеты, Стармер все же поддержит новую американскую администрацию по вопросам национальной безопасности.В декабре Стармер призывал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и увеличения помощи Киеву.Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, конфронтации не произошло бы при его президентстве. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.Помимо этого, избранный президент США говорил, что после вступления в должность он введет тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики, а также пообещал добавить десять процентов к пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые тарифы угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики.
https://ria.ru/20241223/starmer-1990789269.html
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в мире, сша, россия, великобритания, украина, дональд трамп, кир стармер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Великобритания, Украина, Дональд Трамп, Кир Стармер, Владимир Путин
"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина

Times: Стармер попытается убедить Трампа продолжить поддержку Киева

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжить военную поддержку Киева вместо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета Times.
"Даунинг-стрит надеется, что Стармер полетит в Вашингтон в "конце января — начале февраля". <...> Стармер будет активно подстрекать Трампа к военной поддержке Украины, несмотря на его (Трампа. — Прим. ред.) обещание заключить сделку с Путиным", — говорится в статье.
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Кроме того, отмечается, что британский премьер не согласен с планом Трампа по введению пошлин на ввоз иностранных товаров в США. При этом, по данным газеты, Стармер все же поддержит новую американскую администрацию по вопросам национальной безопасности.
В декабре Стармер призывал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и увеличения помощи Киеву.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, конфронтации не произошло бы при его президентстве. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.
Помимо этого, избранный президент США говорил, что после вступления в должность он введет тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики, а также пообещал добавить десять процентов к пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые тарифы угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики.
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Вчера, 23:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВеликобританияУкраинаДональд ТрампКир СтармерВладимир Путин
 
 
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