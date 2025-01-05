https://ria.ru/20250105/starmer-1992541112.html

"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина

"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина - РИА Новости, 05.01.2025

"В конце января": СМИ раскрыли, что Стармер задумал против Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжить военную поддержку Киева вместо переговоров с... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T02:24:00+03:00

2025-01-05T02:24:00+03:00

2025-01-05T03:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжить военную поддержку Киева вместо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета Times."Даунинг-стрит надеется, что Стармер полетит в Вашингтон в "конце января — начале февраля". <...> Стармер будет активно подстрекать Трампа к военной поддержке Украины, несмотря на его (Трампа. — Прим. ред.) обещание заключить сделку с Путиным", — говорится в статье.Кроме того, отмечается, что британский премьер не согласен с планом Трампа по введению пошлин на ввоз иностранных товаров в США. При этом, по данным газеты, Стармер все же поддержит новую американскую администрацию по вопросам национальной безопасности.В декабре Стармер призывал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и увеличения помощи Киеву.Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, конфронтации не произошло бы при его президентстве. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.Помимо этого, избранный президент США говорил, что после вступления в должность он введет тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики, а также пообещал добавить десять процентов к пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые тарифы угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики.

https://ria.ru/20241223/starmer-1990789269.html

https://ria.ru/20250104/sholts-1992535706.html

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