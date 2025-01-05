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Спикер парламента Индонезии может посетить Россию - РИА Новости, 05.01.2025
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07:41 05.01.2025 (обновлено: 07:45 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/spiker-1992550416.html
Спикер парламента Индонезии может посетить Россию
Спикер парламента Индонезии может посетить Россию - РИА Новости, 05.01.2025
Спикер парламента Индонезии может посетить Россию
Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила в интервью РИА Новости, что может посетить Россию, если получит приглашение. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T07:41:00+03:00
2025-01-05T07:45:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила в интервью РИА Новости, что может посетить Россию, если получит приглашение. "Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве", - заявила политик. По ее словам, обмены и визиты между парламентами России и Индонезии происходят достаточно регулярно. "Парламенты обеих стран также создали Группы двустороннего дружеского сотрудничества. Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций между парламентами обеих стран с целью развития двустороннего сотрудничества во всех областях", - добавила Пуан Махарани.
https://ria.ru/20241224/indonezija-1990945114.html
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в мире, россия, индонезия
В мире, Россия, Индонезия
Спикер парламента Индонезии может посетить Россию

Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила, что может посетить Россию

© Фото предоставлено пресс-службой спикераСпикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани
Спикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой спикера
Спикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила в интервью РИА Новости, что может посетить Россию, если получит приглашение.
"Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве", - заявила политик.
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По ее словам, обмены и визиты между парламентами России и Индонезии происходят достаточно регулярно.
"Парламенты обеих стран также создали Группы двустороннего дружеского сотрудничества. Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций между парламентами обеих стран с целью развития двустороннего сотрудничества во всех областях", - добавила Пуан Махарани.
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