https://ria.ru/20250105/spiker-1992550416.html

Спикер парламента Индонезии может посетить Россию

Спикер парламента Индонезии может посетить Россию - РИА Новости, 05.01.2025

Спикер парламента Индонезии может посетить Россию

Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила в интервью РИА Новости, что может посетить Россию, если получит приглашение. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T07:41:00+03:00

2025-01-05T07:41:00+03:00

2025-01-05T07:45:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила в интервью РИА Новости, что может посетить Россию, если получит приглашение. "Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве", - заявила политик. По ее словам, обмены и визиты между парламентами России и Индонезии происходят достаточно регулярно. "Парламенты обеих стран также создали Группы двустороннего дружеского сотрудничества. Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций между парламентами обеих стран с целью развития двустороннего сотрудничества во всех областях", - добавила Пуан Махарани.

https://ria.ru/20241224/indonezija-1990945114.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, индонезия