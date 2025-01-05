Спикер парламента Индонезии может посетить Россию
Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила, что может посетить Россию
© Фото предоставлено пресс-службой спикераСпикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани
© Фото предоставлено пресс-службой спикера
Спикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила в интервью РИА Новости, что может посетить Россию, если получит приглашение.
"Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве", - заявила политик.
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По ее словам, обмены и визиты между парламентами России и Индонезии происходят достаточно регулярно.
"Парламенты обеих стран также создали Группы двустороннего дружеского сотрудничества. Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций между парламентами обеих стран с целью развития двустороннего сотрудничества во всех областях", - добавила Пуан Махарани.
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