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Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать - РИА Новости, 05.01.2025
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06:18 05.01.2025 (обновлено: 06:19 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/spiker-1992547474.html
Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать
Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать - РИА Новости, 05.01.2025
Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать
США, Россия и Индонезия должны совместно работать над решением глобальных проблем, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани. РИА Новости, 05.01.2025
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. США, Россия и Индонезия должны совместно работать над решением глобальных проблем, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани. По словам политика, в настоящий момент все государства должны развивать международное сотрудничество и "избегать односторонних действий". "В настоящее время мир сталкивается с различными глобальными проблемами, такими как войны и изменение климата. Эти глобальные проблемы требуют глобального решения и международного сотрудничества, в том числе со стороны США, России и Индонезии", - заявила собеседница агентства.
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в мире, сша, россия, индонезия
В мире, США, Россия, Индонезия
Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать

Спикер парламента Индонезии: США, Россия и Индонезия должны работать вместе

© Фото предоставлено пресс-службой спикераСпикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани
Спикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой спикера
Спикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. США, Россия и Индонезия должны совместно работать над решением глобальных проблем, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани.
По словам политика, в настоящий момент все государства должны развивать международное сотрудничество и "избегать односторонних действий".
"В настоящее время мир сталкивается с различными глобальными проблемами, такими как войны и изменение климата. Эти глобальные проблемы требуют глобального решения и международного сотрудничества, в том числе со стороны США, России и Индонезии", - заявила собеседница агентства.
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