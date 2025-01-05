https://ria.ru/20250105/spiker-1992547474.html

Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать

Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать - РИА Новости, 05.01.2025

Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать

США, Россия и Индонезия должны совместно работать над решением глобальных проблем, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T06:18:00+03:00

2025-01-05T06:18:00+03:00

2025-01-05T06:19:00+03:00

в мире

сша

россия

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992505667_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_045b4d27c800c89189a05ce1713b78b0.jpg

ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. США, Россия и Индонезия должны совместно работать над решением глобальных проблем, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани. По словам политика, в настоящий момент все государства должны развивать международное сотрудничество и "избегать односторонних действий". "В настоящее время мир сталкивается с различными глобальными проблемами, такими как войны и изменение климата. Эти глобальные проблемы требуют глобального решения и международного сотрудничества, в том числе со стороны США, России и Индонезии", - заявила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250105/indoneziya-1992543143.html

сша

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, индонезия