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Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать
Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать - РИА Новости, 05.01.2025
Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать
США, Россия и Индонезия должны совместно работать над решением глобальных проблем, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:18:00+03:00
2025-01-05T06:18:00+03:00
2025-01-05T06:19:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. США, Россия и Индонезия должны совместно работать над решением глобальных проблем, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани. По словам политика, в настоящий момент все государства должны развивать международное сотрудничество и "избегать односторонних действий". "В настоящее время мир сталкивается с различными глобальными проблемами, такими как войны и изменение климата. Эти глобальные проблемы требуют глобального решения и международного сотрудничества, в том числе со стороны США, России и Индонезии", - заявила собеседница агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, индонезия
В мире, США, Россия, Индонезия
Спикер парламента Индонезии призвала США, Россию и Индонезию сотрудничать
Спикер парламента Индонезии: США, Россия и Индонезия должны работать вместе