https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992565962.html

Группировка "Центр" отразила 17 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила 17 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 05.01.2025

Группировка "Центр" отразила 17 контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 17 контратак ВСУ, противник потерял свыше 410 военнослужащих и два танка Leopard немецкого... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:15:00+03:00

2025-01-05T12:15:00+03:00

2025-01-05T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 17 контратак ВСУ, противник потерял свыше 410 военнослужащих и два танка Leopard немецкого производства, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Песчаное, Новоалександровка, Новооленовка, Славянка, Нововасилевка, Дзержинск, Лысовка, Даченское, Зеленое, Украинка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики."Отразили 17 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 410 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украинка, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф