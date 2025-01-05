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Группировка "Центр" отразила 17 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила 17 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 05.01.2025
Группировка "Центр" отразила 17 контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 17 контратак ВСУ, противник потерял свыше 410 военнослужащих и два танка Leopard немецкого... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:15:00+03:00
2025-01-05T12:15:00+03:00
2025-01-05T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 17 контратак ВСУ, противник потерял свыше 410 военнослужащих и два танка Leopard немецкого производства, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Песчаное, Новоалександровка, Новооленовка, Славянка, Нововасилевка, Дзержинск, Лысовка, Даченское, Зеленое, Украинка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики."Отразили 17 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 410 военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украинка, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украинка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" отразила 17 контратак ВСУ за сутки
МО: ВСУ потеряли более 410 боевиков и 2 танка Leopard в зоне действий "Центра"