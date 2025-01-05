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Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области - РИА Новости, 05.01.2025
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https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545780.html
Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области
Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области - РИА Новости, 05.01.2025
Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области
Боевой расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки "Днепр" сбил разведывательный беспилотник западного производства в Херсонской... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T05:12:00+03:00
2025-01-05T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Боевой расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки "Днепр" сбил разведывательный беспилотник западного производства в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. "На левом берегу Днепра подразделения крылатой пехоты от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2. В ходе дежурства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который приближался к позициям ВДВ для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что после обнаружения воздушных целей расчет ЗУ-23-2 открыл прицельный огонь из установки по вражескому беспилотнику, не позволив БПЛА долететь до российских позиций. "Чаще всего разведывательные дроны летают в "серое" время суток и ближе к закату, зачастую они, барражируя, корректируют огонь артиллерии, поэтому расчеты зенитных установок дежурят круглосуточно и самостоятельно стреляют по ним", - сказал командир взвода с позывным "Филин". Подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно, днём и ночью, несут боевое дежурство. За время проведения специальной военной операции расчеты средств ПВО российских десантников сбили не один десяток различных украинских БПЛА.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545450.html
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безопасность, херсонская область , днепр (город), министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (город), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области

Зенитный расчет российских десантников сбил дрон ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Боевой расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки "Днепр" сбил разведывательный беспилотник западного производства в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"На левом берегу Днепра подразделения крылатой пехоты от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2. В ходе дежурства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который приближался к позициям ВДВ для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что после обнаружения воздушных целей расчет ЗУ-23-2 открыл прицельный огонь из установки по вражескому беспилотнику, не позволив БПЛА долететь до российских позиций.
"Чаще всего разведывательные дроны летают в "серое" время суток и ближе к закату, зачастую они, барражируя, корректируют огонь артиллерии, поэтому расчеты зенитных установок дежурят круглосуточно и самостоятельно стреляют по ним", - сказал командир взвода с позывным "Филин".
Подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно, днём и ночью, несут боевое дежурство.
За время проведения специальной военной операции расчеты средств ПВО российских десантников сбили не один десяток различных украинских БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьДнепр (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска России
 
 
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