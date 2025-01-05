https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545780.html

Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области

Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области - РИА Новости, 05.01.2025

Российские десантники сбили разведывательный дрон в Херсонской области

Боевой расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки "Днепр" сбил разведывательный беспилотник западного производства в Херсонской... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T05:12:00+03:00

2025-01-05T05:12:00+03:00

2025-01-05T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

днепр (город)

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Боевой расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки "Днепр" сбил разведывательный беспилотник западного производства в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. "На левом берегу Днепра подразделения крылатой пехоты от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2. В ходе дежурства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который приближался к позициям ВДВ для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что после обнаружения воздушных целей расчет ЗУ-23-2 открыл прицельный огонь из установки по вражескому беспилотнику, не позволив БПЛА долететь до российских позиций. "Чаще всего разведывательные дроны летают в "серое" время суток и ближе к закату, зачастую они, барражируя, корректируют огонь артиллерии, поэтому расчеты зенитных установок дежурят круглосуточно и самостоятельно стреляют по ним", - сказал командир взвода с позывным "Филин". Подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно, днём и ночью, несут боевое дежурство. За время проведения специальной военной операции расчеты средств ПВО российских десантников сбили не один десяток различных украинских БПЛА.

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545450.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсонская область , днепр (город), министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии