Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Минобороны: экипажи Ми-28нм сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ", — говорится в релизе.
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После удара летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, добавили в ведомстве.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 48 тысяч солдат, 267 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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