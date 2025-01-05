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Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
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05:04 05.01.2025 (обновлено: 09:24 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545450.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T05:04:00+03:00
2025-01-05T09:24:00+03:00
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ", — говорится в релизе. После удара летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, добавили в ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 48 тысяч солдат, 267 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241230/oruzhie-1985961756.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Боевая работа экипажа Ми-28НМ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
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РИА Новости
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Минобороны: экипажи Ми-28нм сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ", — говорится в релизе.
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После удара летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, добавили в ведомстве.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 48 тысяч солдат, 267 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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БезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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