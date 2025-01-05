https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992545450.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.01.2025

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T05:04:00+03:00

2025-01-05T05:04:00+03:00

2025-01-05T09:24:00+03:00

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992553898_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62885ed7e435a82cdd70569e31ec9163.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ", — говорится в релизе. После удара летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, добавили в ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 48 тысяч солдат, 267 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241230/oruzhie-1985961756.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа экипажа Ми-28НМ в курском приграничье Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. 2025-01-05T05:04 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм