https://ria.ru/20250105/sobaki-1992542648.html

Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак

Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак - РИА Новости, 05.01.2025

Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак

Новогодние праздники сопровождаются шумными гуляниями, взрывами петард и салютов, экстремальными видами спорта и другими увлекательными для человека... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:05:00+03:00

2025-01-05T03:05:00+03:00

2025-01-05T03:05:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

новый год

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Новогодние праздники сопровождаются шумными гуляниями, взрывами петард и салютов, экстремальными видами спорта и другими увлекательными для человека активностями, но собаководам важно помнить, что большинство из них опасны для питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаководу важно помнить о комфорте и безопасности собаки во время новогодних каникул. Не берите питомца с собой на праздничные гуляния, в толпе людей собака может испытывать сильный стресс, также стоит внимательно относиться к выбору активностей на улице: не подвергайте питомцев опасности, не катайте их на санках и тюбингах, не выходите на лед. Такие развлечения не подходят для собак", – сказал Голубев. Он уточнил, что вкусная еда, живые концерты, суета праздничного настроения привлекают человека на различные ярмарки, в том числе рождественские, но могут смутить или даже напугать питомца. Хозяину, решившему погулять в таких местах с собакой, может быть неудобно из-за того, что придется постоянно следить, чтобы никто не задел или не наступил ей на лапу. Кроме того, собаководу придется ограничивать любые нежелательные контакты питомца и незнакомцев, ведь не все собаки одинаково относятся к знакомству с людьми. Кроме того, кинолог призвал исключить прогулки по льду водоемов. Человеку, который вместе с собакой провалится под лед, придется первым делом спасать свою жизнь, а питомец в таком случае может и вовсе не дождаться помощи. Более того, прогулки по льду могут закончиться травмой для питомца: собака может легко поранить лапу, получить растяжение или ушиб, добавил Голубев. Особенно это касается гиперактивных собак и щенков – из-за их энергичности хозяин может просто не уследить за действиями животного, отметил он. Также плохой идеей будет взять собаку с собой кататься с горки. Тюбинг и ледянка могут очень быстро разогнаться до скорости, при которой их нельзя будет контролировать, а удержать питомца на коленях будет практически невозможно. Если питомец при этом слетит, он может получить серьезные ушибы, рассказал Голубев. "Но даже если вы не вовлекаете собаку в катание с горки, она может легко погнаться за вами, увидев, как вы скатываетесь вниз. Эта погоня может закончиться серьезными ушибами и травмами. Поэтому лучше хорошо погулять с питомцем, отвести его домой, а затем отправиться кататься с горки", - обратил внимание президент РКФ. Кроме того, он призвал собаководов быть внимательными с источниками огня и тепла. В частности, в момент приготовления пищи питомец может поинтересоваться, какими блюдами будут угощать гостей, и обжечься о раскаленную духовку. Лучше всего ограничить доступ питомцу на кухню, заявил Голубев. Еще одним источником опасности для питомца он назвал открытый камин. По его словам, вряд ли собака захочет изучить пламя в камине, но может обжечься об область вокруг него. Кинолог напомнил, что железные ширмы, заслонки и другие элементы могут оставаться горячими в течение нескольких часов после того, как огонь погас, что чревато ожогом, если питомец захочет прилечь рядом.

https://ria.ru/20250101/sobaka-1992239694.html

https://ria.ru/20240721/kinolog-1960989135.html

https://ria.ru/20240804/kinolog-1963930167.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), новый год