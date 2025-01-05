Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/sobaki-1992542648.html
Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак
Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак - РИА Новости, 05.01.2025
Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак
Новогодние праздники сопровождаются шумными гуляниями, взрывами петард и салютов, экстремальными видами спорта и другими увлекательными для человека... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:05:00+03:00
2025-01-05T03:05:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_0:201:2844:1801_1920x0_80_0_0_c0c6d96689e24766256c382975d303d4.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Новогодние праздники сопровождаются шумными гуляниями, взрывами петард и салютов, экстремальными видами спорта и другими увлекательными для человека активностями, но собаководам важно помнить, что большинство из них опасны для питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаководу важно помнить о комфорте и безопасности собаки во время новогодних каникул. Не берите питомца с собой на праздничные гуляния, в толпе людей собака может испытывать сильный стресс, также стоит внимательно относиться к выбору активностей на улице: не подвергайте питомцев опасности, не катайте их на санках и тюбингах, не выходите на лед. Такие развлечения не подходят для собак", – сказал Голубев. Он уточнил, что вкусная еда, живые концерты, суета праздничного настроения привлекают человека на различные ярмарки, в том числе рождественские, но могут смутить или даже напугать питомца. Хозяину, решившему погулять в таких местах с собакой, может быть неудобно из-за того, что придется постоянно следить, чтобы никто не задел или не наступил ей на лапу. Кроме того, собаководу придется ограничивать любые нежелательные контакты питомца и незнакомцев, ведь не все собаки одинаково относятся к знакомству с людьми. Кроме того, кинолог призвал исключить прогулки по льду водоемов. Человеку, который вместе с собакой провалится под лед, придется первым делом спасать свою жизнь, а питомец в таком случае может и вовсе не дождаться помощи. Более того, прогулки по льду могут закончиться травмой для питомца: собака может легко поранить лапу, получить растяжение или ушиб, добавил Голубев. Особенно это касается гиперактивных собак и щенков – из-за их энергичности хозяин может просто не уследить за действиями животного, отметил он. Также плохой идеей будет взять собаку с собой кататься с горки. Тюбинг и ледянка могут очень быстро разогнаться до скорости, при которой их нельзя будет контролировать, а удержать питомца на коленях будет практически невозможно. Если питомец при этом слетит, он может получить серьезные ушибы, рассказал Голубев. "Но даже если вы не вовлекаете собаку в катание с горки, она может легко погнаться за вами, увидев, как вы скатываетесь вниз. Эта погоня может закончиться серьезными ушибами и травмами. Поэтому лучше хорошо погулять с питомцем, отвести его домой, а затем отправиться кататься с горки", - обратил внимание президент РКФ. Кроме того, он призвал собаководов быть внимательными с источниками огня и тепла. В частности, в момент приготовления пищи питомец может поинтересоваться, какими блюдами будут угощать гостей, и обжечься о раскаленную духовку. Лучше всего ограничить доступ питомцу на кухню, заявил Голубев. Еще одним источником опасности для питомца он назвал открытый камин. По его словам, вряд ли собака захочет изучить пламя в камине, но может обжечься об область вокруг него. Кинолог напомнил, что железные ширмы, заслонки и другие элементы могут оставаться горячими в течение нескольких часов после того, как огонь погас, что чревато ожогом, если питомец захочет прилечь рядом.
https://ria.ru/20250101/sobaka-1992239694.html
https://ria.ru/20240721/kinolog-1960989135.html
https://ria.ru/20240804/kinolog-1963930167.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91990/06/919900605_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_2fc922ecccdd5914f7dbe2ded38ed2b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), новый год
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Новый год
Эксперт рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак

Глава РКФ Голубев: большинство человеческих зимних развлечений опасны для собак

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Новогодние праздники сопровождаются шумными гуляниями, взрывами петард и салютов, экстремальными видами спорта и другими увлекательными для человека активностями, но собаководам важно помнить, что большинство из них опасны для питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Собаководу важно помнить о комфорте и безопасности собаки во время новогодних каникул. Не берите питомца с собой на праздничные гуляния, в толпе людей собака может испытывать сильный стресс, также стоит внимательно относиться к выбору активностей на улице: не подвергайте питомцев опасности, не катайте их на санках и тюбингах, не выходите на лед. Такие развлечения не подходят для собак", – сказал Голубев.
Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков
1 января, 15:59
Он уточнил, что вкусная еда, живые концерты, суета праздничного настроения привлекают человека на различные ярмарки, в том числе рождественские, но могут смутить или даже напугать питомца. Хозяину, решившему погулять в таких местах с собакой, может быть неудобно из-за того, что придется постоянно следить, чтобы никто не задел или не наступил ей на лапу. Кроме того, собаководу придется ограничивать любые нежелательные контакты питомца и незнакомцев, ведь не все собаки одинаково относятся к знакомству с людьми.
Кроме того, кинолог призвал исключить прогулки по льду водоемов. Человеку, который вместе с собакой провалится под лед, придется первым делом спасать свою жизнь, а питомец в таком случае может и вовсе не дождаться помощи. Более того, прогулки по льду могут закончиться травмой для питомца: собака может легко поранить лапу, получить растяжение или ушиб, добавил Голубев. Особенно это касается гиперактивных собак и щенков – из-за их энергичности хозяин может просто не уследить за действиями животного, отметил он.
Также плохой идеей будет взять собаку с собой кататься с горки. Тюбинг и ледянка могут очень быстро разогнаться до скорости, при которой их нельзя будет контролировать, а удержать питомца на коленях будет практически невозможно. Если питомец при этом слетит, он может получить серьезные ушибы, рассказал Голубев.
Собака лает - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Кинолог назвал причину частого лая у собак
21 июля 2024, 03:33
"Но даже если вы не вовлекаете собаку в катание с горки, она может легко погнаться за вами, увидев, как вы скатываетесь вниз. Эта погоня может закончиться серьезными ушибами и травмами. Поэтому лучше хорошо погулять с питомцем, отвести его домой, а затем отправиться кататься с горки", - обратил внимание президент РКФ.
Кроме того, он призвал собаководов быть внимательными с источниками огня и тепла. В частности, в момент приготовления пищи питомец может поинтересоваться, какими блюдами будут угощать гостей, и обжечься о раскаленную духовку. Лучше всего ограничить доступ питомцу на кухню, заявил Голубев.
Еще одним источником опасности для питомца он назвал открытый камин. По его словам, вряд ли собака захочет изучить пламя в камине, но может обжечься об область вокруг него. Кинолог напомнил, что железные ширмы, заслонки и другие элементы могут оставаться горячими в течение нескольких часов после того, как огонь погас, что чревато ожогом, если питомец захочет прилечь рядом.
Мужчина с собакой плывет на сапборде - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Кинолог рассказал, как приучить собаку кататься на сапе
4 августа 2024, 03:03
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала