https://ria.ru/20250105/siriya-1992548439.html
Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии
Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии - РИА Новости, 05.01.2025
Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии
Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должно быть готово оказать помощь новой администрации Сирии, заявила в интервью РИА Новости спикер... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:51:00+03:00
2025-01-05T06:51:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должно быть готово оказать помощь новой администрации Сирии, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани. Политик призвала провести внутренние консультации между всеми заинтересованными сторонами, чтобы новая администрация была инклюзивной. "Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должны быть готовы оказать поддержку, когда их об этом попросит новая администрация в Дамаске", - отметила Пуан Махарани. По ее словам, она внимательно следила за последними событиями в Сирии. "Я надеюсь, что в Сирии произойдет мирный и ненасильственный переход власти. Я призываю все стороны избегать применения силы при разрешении разногласий", - сказала спикер индонезийского парламента. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые власти Сирии посылают сигналы, свидетельствующие об их заинтересованности в продолжении российского присутствия в стране. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250104/siriya-1992524482.html
https://ria.ru/20250104/dagdelen-1992488789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, индонезия, василий небензя, башар асад, оон
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Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии
Спикер парламента Индонезии: Россия должна быть готова помочь властям Сирии