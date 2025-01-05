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Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии - РИА Новости, 05.01.2025
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06:51 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/siriya-1992548439.html
Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии
Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии - РИА Новости, 05.01.2025
Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии
Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должно быть готово оказать помощь новой администрации Сирии, заявила в интервью РИА Новости спикер... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:51:00+03:00
2025-01-05T06:51:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должно быть готово оказать помощь новой администрации Сирии, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани. Политик призвала провести внутренние консультации между всеми заинтересованными сторонами, чтобы новая администрация была инклюзивной. "Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должны быть готовы оказать поддержку, когда их об этом попросит новая администрация в Дамаске", - отметила Пуан Махарани. По ее словам, она внимательно следила за последними событиями в Сирии. "Я надеюсь, что в Сирии произойдет мирный и ненасильственный переход власти. Я призываю все стороны избегать применения силы при разрешении разногласий", - сказала спикер индонезийского парламента. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые власти Сирии посылают сигналы, свидетельствующие об их заинтересованности в продолжении российского присутствия в стране. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250104/siriya-1992524482.html
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в мире, сирия, россия, индонезия, василий небензя, башар асад, оон
В мире, Сирия, Россия, Индонезия, Василий Небензя, Башар Асад, ООН
Россия должна быть готова помочь Сирии, считает спикер парламента Индонезии

Спикер парламента Индонезии: Россия должна быть готова помочь властям Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должно быть готово оказать помощь новой администрации Сирии, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани.
Политик призвала провести внутренние консультации между всеми заинтересованными сторонами, чтобы новая администрация была инклюзивной.
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"Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должны быть готовы оказать поддержку, когда их об этом попросит новая администрация в Дамаске", - отметила Пуан Махарани.
По ее словам, она внимательно следила за последними событиями в Сирии.
"Я надеюсь, что в Сирии произойдет мирный и ненасильственный переход власти. Я призываю все стороны избегать применения силы при разрешении разногласий", - сказала спикер индонезийского парламента.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые власти Сирии посылают сигналы, свидетельствующие об их заинтересованности в продолжении российского присутствия в стране.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
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