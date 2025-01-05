https://ria.ru/20250105/shtraf-1991941627.html

Названы штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с 1 января

Названы штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с 1 января - РИА Новости, 05.01.2025

Названы штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с 1 января

С 1 января штрафы за распространенные нарушения ПДД увеличились в среднем в полтора раза, а скидка за быструю оплату сократилась с 50 до 25 процентов,... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T02:15:00+03:00

2025-01-05T02:15:00+03:00

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общество

авто

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яковлев и партнеры

мария яковлева

штрафы

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. С 1 января штрафы за распространенные нарушения ПДД увеличились в среднем в полтора раза, а скидка за быструю оплату сократилась с 50 до 25 процентов, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры"."Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей", — пояснила юрист.Собеседница агентства напомнила, что основной акцент сделан на борьбу с превышением скорости, которое составляет более 70 процентов всех нарушений ПДД. Увеличились и без того значительные штрафы за серьезные правонарушения, в частности, за ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения.Так, штраф за превышение скорости на 20—40 километров в час вырастет с 500 рублей до 750 рублей. С учетом новой скидки сумма быстрой оплаты составит 562,5 рубля (ранее — 250 рублей).

https://ria.ru/20241220/shtrafy-1990507458.html

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общество, авто, россия, яковлев и партнеры, мария яковлева, штрафы