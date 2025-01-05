Рейтинг@Mail.ru
Названы штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с 1 января - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/shtraf-1991941627.html
Названы штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с 1 января
Названы штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с 1 января - РИА Новости, 05.01.2025
Названы штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с 1 января
С 1 января штрафы за распространенные нарушения ПДД увеличились в среднем в полтора раза, а скидка за быструю оплату сократилась с 50 до 25 процентов,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:15:00+03:00
2025-01-05T02:15:00+03:00
общество
авто
россия
яковлев и партнеры
мария яковлева
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988814852_0:482:2784:2048_1920x0_80_0_0_b26481cd2b9aafc22beedda3a19e760f.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. С 1 января штрафы за распространенные нарушения ПДД увеличились в среднем в полтора раза, а скидка за быструю оплату сократилась с 50 до 25 процентов, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".&quot;Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей&quot;, — пояснила юрист.Собеседница агентства напомнила, что основной акцент сделан на борьбу с превышением скорости, которое составляет более 70 процентов всех нарушений ПДД. Увеличились и без того значительные штрафы за серьезные правонарушения, в частности, за ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения.Так, штраф за превышение скорости на 20—40 километров в час вырастет с 500 рублей до 750 рублей. С учетом новой скидки сумма быстрой оплаты составит 562,5 рубля (ранее — 250 рублей).
https://ria.ru/20241220/shtrafy-1990507458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988814852_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_8334b2371ea5fcfa954c3fabbf2ff3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, яковлев и партнеры, мария яковлева, штрафы
Общество, Авто, Россия, Яковлев и партнеры, Мария Яковлева, Штрафы
Названы штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с 1 января

Юрист Яковлева: штрафы за большинство нарушений ПДД выросли в среднем в 1,5 раза

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. С 1 января штрафы за распространенные нарушения ПДД увеличились в среднем в полтора раза, а скидка за быструю оплату сократилась с 50 до 25 процентов, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
«

"Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей", — пояснила юрист.

Собеседница агентства напомнила, что основной акцент сделан на борьбу с превышением скорости, которое составляет более 70 процентов всех нарушений ПДД. Увеличились и без того значительные штрафы за серьезные правонарушения, в частности, за ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения.
Так, штраф за превышение скорости на 20—40 километров в час вырастет с 500 рублей до 750 рублей. С учетом новой скидки сумма быстрой оплаты составит 562,5 рубля (ранее — 250 рублей).
Новые штрафы ГИБДД: что изменится с 1 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Новые штрафы ГИБДД: что изменится с 1 января 2025 года
20 декабря 2024, 19:17
 
ОбществоАвтоРоссияЯковлев и партнерыМария ЯковлеваШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала