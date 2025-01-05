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С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 05.01.2025
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14:36 05.01.2025 (обновлено: 15:08 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/shpigel-1992580397.html
С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей
С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 05.01.2025
С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей
С бывшего сенатора Бориса Шпигеля взыщут более 8,6 миллиарда рублей, против него возбудили восемь исполнительных производств, следует из документов, которые... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:36:00+03:00
2025-01-05T15:08:00+03:00
происшествия
россия
москва
пенза
борис шпигель
московский городской суд
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. С бывшего сенатора Бориса Шпигеля взыщут более 8,6 миллиарда рублей, против него возбудили восемь исполнительных производств, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Из этой суммы 8,1 миллиарда рублей пойдет в пользу государства, а 364 тысячи — на погашение задолженности по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги. Кроме того, с бывшего сенатора взыщут неуплаченные процессуальные издержки и исполнительский сбор — 32 тысячи рублей. Год назад Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам (но потом его освободили от наказания из-за болезней), а его супругу Евгению — к 8,5. Остальным фигурантам назначили от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. В конце августа Мосгорсуд признал приговор законным, после чего он вступил в силу. Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялась дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html
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происшествия, россия, москва, пенза, борис шпигель, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Пенза, Борис Шпигель, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей

На экс-сенатора Шпигеля возбудили восемь исполнительных производств

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкБорис Шпигель в Басманном районном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Борис Шпигель в Басманном районном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Борис Шпигель в Басманном районном суде Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. С бывшего сенатора Бориса Шпигеля взыщут более 8,6 миллиарда рублей, против него возбудили восемь исполнительных производств, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Из этой суммы 8,1 миллиарда рублей пойдет в пользу государства, а 364 тысячи — на погашение задолженности по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги.
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в суде - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
Вчера, 09:25
Кроме того, с бывшего сенатора взыщут неуплаченные процессуальные издержки и исполнительский сбор — 32 тысячи рублей.
Год назад Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам (но потом его освободили от наказания из-за болезней), а его супругу Евгению — к 8,5. Остальным фигурантам назначили от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. В конце августа Мосгорсуд признал приговор законным, после чего он вступил в силу. Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялась дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке
20 ноября 2024, 10:38
 
ПроисшествияРоссияМоскваПензаБорис ШпигельМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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