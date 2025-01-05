С экс-сенатора Шпигеля взыщут более восьми миллиардов рублей
На экс-сенатора Шпигеля возбудили восемь исполнительных производств
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкБорис Шпигель в Басманном районном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Борис Шпигель в Басманном районном суде Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. С бывшего сенатора Бориса Шпигеля взыщут более 8,6 миллиарда рублей, против него возбудили восемь исполнительных производств, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Из этой суммы 8,1 миллиарда рублей пойдет в пользу государства, а 364 тысячи — на погашение задолженности по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги.
Кроме того, с бывшего сенатора взыщут неуплаченные процессуальные издержки и исполнительский сбор — 32 тысячи рублей.
Год назад Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии, председателя совета директоров фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля — к 11 годам (но потом его освободили от наказания из-за болезней), а его супругу Евгению — к 8,5. Остальным фигурантам назначили от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. В конце августа Мосгорсуд признал приговор законным, после чего он вступил в силу. Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялась дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Вскоре суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.
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