Депутат удалил твит о визите Шольца в Москву по требованию СДПГ
Депутат Кизеветтер удалил твит о визите Шольца в Москву по требованию СДПГ
© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер по требованию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалил публикацию в социальной сети X о якобы запланированном визите канцлера Олафа Шольца в Москву.
В субботу Кизеветтер написал в Х, что Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на март. Никаких источников данной информации депутат не привел. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал утверждение ложью, а генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш потребовал удалить твит и принести извинения.
На странице Кизеветтера в соцсети X по состоянию на 17.50 мск этот пост больше не отображается. Гиперссылки немецких СМИ на твит теперь ведут на страницу с надписью о том, что страница не существует.
В декабре издание Spiegel сообщало, что в ХДС циркулируют слухи о том, что Шольц якобы может в ближайшие дни отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.
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