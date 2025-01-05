https://ria.ru/20250105/sholts-1992597006.html

Депутат удалил твит о визите Шольца в Москву по требованию СДПГ

Депутат удалил твит о визите Шольца в Москву по требованию СДПГ - РИА Новости, 05.01.2025

Депутат удалил твит о визите Шольца в Москву по требованию СДПГ

Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер по требованию Социал-демократической партии Германии (СДПГ)... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T18:17:00+03:00

2025-01-05T18:17:00+03:00

2025-01-05T18:17:00+03:00

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олаф шольц

дональд трамп

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер по требованию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалил публикацию в социальной сети X о якобы запланированном визите канцлера Олафа Шольца в Москву. В субботу Кизеветтер написал в Х, что Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, а встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на март. Никаких источников данной информации депутат не привел. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал утверждение ложью, а генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш потребовал удалить твит и принести извинения. На странице Кизеветтера в соцсети X по состоянию на 17.50 мск этот пост больше не отображается. Гиперссылки немецких СМИ на твит теперь ведут на страницу с надписью о том, что страница не существует. В декабре издание Spiegel сообщало, что в ХДС циркулируют слухи о том, что Шольц якобы может в ближайшие дни отправиться с "мирной миссией" в Москву. В пресс-службе кабмина ФРГ заявили РИА Новости, что сообщения СМИ о возможном скором визите Шольца в Москву - вымысел.

https://ria.ru/20241117/sholts-1984203704.html

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в мире, москва, олаф шольц, дональд трамп, владимир путин