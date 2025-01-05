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Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву - РИА Новости, 05.01.2025
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16:34 05.01.2025 (обновлено: 18:42 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/sholts-1992589865.html
Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву
Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву - РИА Новости, 05.01.2025
Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ложью утверждение о том, что он якобы собирается посетить с визитом Москву до 23 февраля, его заявление приводит медиагруппа RND. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:34:00+03:00
2025-01-05T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ложью утверждение о том, что он якобы собирается посетить с визитом Москву до 23 февраля, его заявление приводит медиагруппа RND."Это ложное утверждение. &lt;...&gt; Это глубоко неприлично", — сказал политик перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ).О том, что канцлер ФРГ собирается приехать в Россию перед досрочными выборами в бундестаг, сообщил накануне депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Кроме того, в его посте в соцсети X говорится, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа якобы запланирована на март. При этом никаких источников этой информации парламентарий не привел. Позднее он удалил публикацию.В свою очередь, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что такая поездка не рассматривается, поскольку, по его словам, она вообще не имела бы смысла.Еще в декабре немецкие СМИ сообщали, что в ХДС циркулируют слухи о возможной "мирной миссии", с которой Шольц якобы отправится в Москву в ближайшее время. В пресс-службе правительства Германии назвали эти публикации вымыслом.
https://ria.ru/20241228/putin-1991830738.html
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в мире, москва, олаф шольц, дональд трамп, владимир путин, германия, россия, хдс/хсс
В мире, Москва, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Владимир Путин, Германия, Россия, ХДС/ХСС
Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву

Шольц назвал утверждения о его планах посетить Москву до 23 февраля ложью

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ложью утверждение о том, что он якобы собирается посетить с визитом Москву до 23 февраля, его заявление приводит медиагруппа RND.
"Это ложное утверждение. <...> Это глубоко неприлично", — сказал политик перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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О том, что канцлер ФРГ собирается приехать в Россию перед досрочными выборами в бундестаг, сообщил накануне депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Кроме того, в его посте в соцсети X говорится, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа якобы запланирована на март. При этом никаких источников этой информации парламентарий не привел. Позднее он удалил публикацию.
В свою очередь, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что такая поездка не рассматривается, поскольку, по его словам, она вообще не имела бы смысла.
Еще в декабре немецкие СМИ сообщали, что в ХДС циркулируют слухи о возможной "мирной миссии", с которой Шольц якобы отправится в Москву в ближайшее время. В пресс-службе правительства Германии назвали эти публикации вымыслом.
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В миреМоскваОлаф ШольцДональд ТрампВладимир ПутинГерманияРоссияХДС/ХСС
 
 
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