Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву
Шольц назвал утверждения о его планах посетить Москву до 23 февраля ложью
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ложью утверждение о том, что он якобы собирается посетить с визитом Москву до 23 февраля, его заявление приводит медиагруппа RND.
"Это ложное утверждение. <...> Это глубоко неприлично", — сказал политик перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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О том, что канцлер ФРГ собирается приехать в Россию перед досрочными выборами в бундестаг, сообщил накануне депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Кроме того, в его посте в соцсети X говорится, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа якобы запланирована на март. При этом никаких источников этой информации парламентарий не привел. Позднее он удалил публикацию.
В свою очередь, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что такая поездка не рассматривается, поскольку, по его словам, она вообще не имела бы смысла.
Еще в декабре немецкие СМИ сообщали, что в ХДС циркулируют слухи о возможной "мирной миссии", с которой Шольц якобы отправится в Москву в ближайшее время. В пресс-службе правительства Германии назвали эти публикации вымыслом.
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