https://ria.ru/20250105/sholts-1992589865.html

Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву

Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву - РИА Новости, 05.01.2025

Шольц опроверг сообщения о скорой поездке в Москву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ложью утверждение о том, что он якобы собирается посетить с визитом Москву до 23 февраля, его заявление приводит медиагруппа RND. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:34:00+03:00

2025-01-05T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ложью утверждение о том, что он якобы собирается посетить с визитом Москву до 23 февраля, его заявление приводит медиагруппа RND."Это ложное утверждение. <...> Это глубоко неприлично", — сказал политик перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ).О том, что канцлер ФРГ собирается приехать в Россию перед досрочными выборами в бундестаг, сообщил накануне депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Кроме того, в его посте в соцсети X говорится, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа якобы запланирована на март. При этом никаких источников этой информации парламентарий не привел. Позднее он удалил публикацию.В свою очередь, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что такая поездка не рассматривается, поскольку, по его словам, она вообще не имела бы смысла.Еще в декабре немецкие СМИ сообщали, что в ХДС циркулируют слухи о возможной "мирной миссии", с которой Шольц якобы отправится в Москву в ближайшее время. В пресс-службе правительства Германии назвали эти публикации вымыслом.

https://ria.ru/20241228/putin-1991830738.html

https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html

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