https://ria.ru/20250105/sholts-1992586802.html

СДПГ потребовала от депутата удалить твит о визите Шольца в Москву

СДПГ потребовала от депутата удалить твит о визите Шольца в Москву - РИА Новости, 05.01.2025

СДПГ потребовала от депутата удалить твит о визите Шольца в Москву

Социал-демократическая партия Германии обратилась к депутату от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериху Кизеветтеру с требованием удалить твит о якобы РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:55:00+03:00

2025-01-05T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии обратилась к депутату от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериху Кизеветтеру с требованием удалить твит о якобы запланированном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву, заявил генсек СДПГ Маттиас Мирш на презентации предвыборной кампании политсилы."У нас сейчас произошел инцидент, который считаю весьма проблемным. Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно. Я нахожусь в контакте с (генсеком ХДС. — Прим. ред.) Карстеном Линнеманом и потребовал от него и Кизеветтера немедленно удалить этот твит и извиниться", — сказал он.Кроме того, сам Шольц, чьи слова приводит медиагруппа RND, назвал эти утверждения ложными и глубоко неприличными.О возможном визите канцлера Шольца в Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, Кизеветтер написал в соцсети X накануне. В этом же посте он заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на март. При этом никаких достоверных источников этой информации депутат не привел. Еще в декабре немецкие СМИ сообщали, что в ХДС циркулируют слухи о возможной "мирной миссии", с которой канцлер ФРГ якобы отправится в Москву в ближайшее время. В пресс-службе правительства Германии назвали эти публикации вымыслом.

https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html

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в мире, москва, олаф шольц, дональд трамп, владимир путин, россия, германия, хдс/хсс