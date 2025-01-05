СДПГ потребовала от депутата удалить твит о визите Шольца в Москву
СДПГ потребовала от депутата Кизеветтера удалить твит о визите Шольца в Москву
© AP Photo / Justin TallisОлаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии обратилась к депутату от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериху Кизеветтеру с требованием удалить твит о якобы запланированном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву, заявил генсек СДПГ Маттиас Мирш на презентации предвыборной кампании политсилы.
«
"У нас сейчас произошел инцидент, который считаю весьма проблемным. Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно. Я нахожусь в контакте с (генсеком ХДС. — Прим. ред.) Карстеном Линнеманом и потребовал от него и Кизеветтера немедленно удалить этот твит и извиниться", — сказал он.
Кроме того, сам Шольц, чьи слова приводит медиагруппа RND, назвал эти утверждения ложными и глубоко неприличными.
О возможном визите канцлера Шольца в Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля, Кизеветтер написал в соцсети X накануне. В этом же посте он заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на март. При этом никаких достоверных источников этой информации депутат не привел.
Еще в декабре немецкие СМИ сообщали, что в ХДС циркулируют слухи о возможной "мирной миссии", с которой канцлер ФРГ якобы отправится в Москву в ближайшее время. В пресс-службе правительства Германии назвали эти публикации вымыслом.
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