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Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций - РИА Новости, 05.01.2025
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13:24 05.01.2025 (обновлено: 14:47 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html
Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций
Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций - РИА Новости, 05.01.2025
Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций
Сербские власти готовы выкупить всю российскую долю в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), если США введут санкции, но хотели бы избежать такого пути,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:24:00+03:00
2025-01-05T14:47:00+03:00
экономика
сша
сербия
россия
владимир путин
газпром
нефтяная индустрия сербии
реакция на санкции
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БЕЛГРАД, 5 янв — РИА Новости. Сербские власти готовы выкупить всю российскую долю в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), если США введут санкции, но хотели бы избежать такого пути, заявил президент Алекандр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. "У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах &lt;…&gt; Это было бы 500-600-700 миллионов, не важно", — сказал он.По его словам, Белград попытается избежать этого варианта, но готов купить долю "Газпром нефти" и "Газпрома". При этом сербский президент задался вопросом, в чем тогда будет заключаться смысл санкций, если эти деньги сразу окажутся у России.Он отметил, что остаются только две неясности."Одна — идет ли речь о полной российской собственности или только о мажоритарном пакете акций. И вторая — сроки. Я просил максимально длительные сроки", — сказал Вучич.Президент также отметил, что документ об американских санкциях может поступить 10 или 13 января.В середине декабря Вучич сообщил о намерении Вашингтона ввести в отношении NIS санкции из-за российской собственности. Он заверил, что Белград не присоединится к санкциям против России, но допустил возможность переговоров о снижении российской доли в компании.Накануне на заседании правительства президент заявил, что намерен обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Что касается возможности отчуждения компании у России, то Вучич назвал этот вариант "абсолютно последней опцией", к которой Белград прибегнет, если будет "знать, что иначе не выживет".NIS, в свою очередь, заявила, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Компания следит за ситуацией и анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия.NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" — ТЭС Панчево. В компании работают более десяти тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают девяти процентов. Крупнейшие акционеры — "Газпром нефть" (50 процентов), "Газпром" (6,15 процента) и Сербия (29,87 процента).
https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html
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экономика, сша, сербия, россия, владимир путин, газпром, нефтяная индустрия сербии, реакция на санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Сербия, Россия, Владимир Путин, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, Реакция на санкции, Санкции в отношении России
Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций

Вучич: Сербия готова выкупить долю РФ в NIS за 700 млн евро в случае санкций США

© Фото : NISРабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 янв — РИА Новости. Сербские власти готовы выкупить всю российскую долю в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), если США введут санкции, но хотели бы избежать такого пути, заявил президент Алекандр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
"У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах <…> Это было бы 500-600-700 миллионов, не важно", — сказал он.
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По его словам, Белград попытается избежать этого варианта, но готов купить долю "Газпром нефти" и "Газпрома". При этом сербский президент задался вопросом, в чем тогда будет заключаться смысл санкций, если эти деньги сразу окажутся у России.
Он отметил, что остаются только две неясности.
"Одна — идет ли речь о полной российской собственности или только о мажоритарном пакете акций. И вторая — сроки. Я просил максимально длительные сроки", — сказал Вучич.
Президент также отметил, что документ об американских санкциях может поступить 10 или 13 января.
В середине декабря Вучич сообщил о намерении Вашингтона ввести в отношении NIS санкции из-за российской собственности. Он заверил, что Белград не присоединится к санкциям против России, но допустил возможность переговоров о снижении российской доли в компании.
Накануне на заседании правительства президент заявил, что намерен обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Что касается возможности отчуждения компании у России, то Вучич назвал этот вариант "абсолютно последней опцией", к которой Белград прибегнет, если будет "знать, что иначе не выживет".
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NIS, в свою очередь, заявила, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Компания следит за ситуацией и анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия.
NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" — ТЭС Панчево. В компании работают более десяти тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают девяти процентов. Крупнейшие акционеры — "Газпром нефть" (50 процентов), "Газпром" (6,15 процента) и Сербия (29,87 процента).
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