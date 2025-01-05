https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html

Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций

Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций - РИА Новости, 05.01.2025

Сербия готова выкупить российскую долю в NIS в случае американских санкций

Сербские власти готовы выкупить всю российскую долю в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), если США введут санкции, но хотели бы избежать такого пути,... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:24:00+03:00

2025-01-05T13:24:00+03:00

2025-01-05T14:47:00+03:00

экономика

сша

сербия

россия

владимир путин

газпром

нефтяная индустрия сербии

реакция на санкции

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БЕЛГРАД, 5 янв — РИА Новости. Сербские власти готовы выкупить всю российскую долю в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), если США введут санкции, но хотели бы избежать такого пути, заявил президент Алекандр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. "У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах <…> Это было бы 500-600-700 миллионов, не важно", — сказал он.По его словам, Белград попытается избежать этого варианта, но готов купить долю "Газпром нефти" и "Газпрома". При этом сербский президент задался вопросом, в чем тогда будет заключаться смысл санкций, если эти деньги сразу окажутся у России.Он отметил, что остаются только две неясности."Одна — идет ли речь о полной российской собственности или только о мажоритарном пакете акций. И вторая — сроки. Я просил максимально длительные сроки", — сказал Вучич.Президент также отметил, что документ об американских санкциях может поступить 10 или 13 января.В середине декабря Вучич сообщил о намерении Вашингтона ввести в отношении NIS санкции из-за российской собственности. Он заверил, что Белград не присоединится к санкциям против России, но допустил возможность переговоров о снижении российской доли в компании.Накануне на заседании правительства президент заявил, что намерен обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Что касается возможности отчуждения компании у России, то Вучич назвал этот вариант "абсолютно последней опцией", к которой Белград прибегнет, если будет "знать, что иначе не выживет".NIS, в свою очередь, заявила, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Компания следит за ситуацией и анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия.NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" — ТЭС Панчево. В компании работают более десяти тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают девяти процентов. Крупнейшие акционеры — "Газпром нефть" (50 процентов), "Газпром" (6,15 процента) и Сербия (29,87 процента).

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, сербия, россия, владимир путин, газпром, нефтяная индустрия сербии, реакция на санкции, санкции в отношении россии