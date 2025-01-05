В сенате США до сих пор нет ясности по утверждению кандидатур Трампа
Тьюн: в сенате США нет ясности по кандидатурам Трампа на ключевые посты
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. В сенате США до сих нет ясности по утверждению ряда кандидатур избранного президента Дональда Трампа на ключевые посты в новой администрации, включая номинированных на должность главы Пентагона Пита Хегсета и на пост директора ФБР Кэша Пателя, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.
"На данный момент у нас нет ясности по этому вопросу. Думаю, что указанные номинанты довольно новые, они проводят свои встречи, которые, как я полагаю, проходят очень хорошо. Однако им все еще предстоит показать себя перед комитетом и мы не знаем всей информации о некоторых из номинантов", - сообщил он в воскресном интервью телеканалу CBS News, комментируя кандидатуры Хегсета и Пателя.
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Тьюн выразил уверенность в том, что многие из предложенных избранным президентом кандидатов все же будут утверждены, включая выдвинутого на пост главы госдепартамента экс-сенатора Марко Рубио.
"Мы сейчас плотно работаем с его (Трампа - ред.) командой, поскольку начинаем брать под контроль сенат, палату представителей, и надеемся в ближайшие пару недель, прежде чем он примет присягу, все для него подготовить, включая возможность утвердить многих из кандидатов", - добавил отметил.
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Ранее Трамп заявлял о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если сенат будет препятствовать их утверждению.
Как писали американские СМИ, некоторые кандидатуры избранного президента столкнулись с волной критики. Так, номинация Хегсета на пост министра обороны США вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств.
Аналогично выдвижение Тулси Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году. Как сообщал Блумберг, Трамп также может воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы временно назначить Пателя на пост директора ФБР, обойдя процесс утверждения в сенате.
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