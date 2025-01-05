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В сенате США до сих пор нет ясности по утверждению кандидатур Трампа - РИА Новости, 05.01.2025
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18:20 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/senat-1992597201.html
В сенате США до сих пор нет ясности по утверждению кандидатур Трампа
В сенате США до сих пор нет ясности по утверждению кандидатур Трампа - РИА Новости, 05.01.2025
В сенате США до сих пор нет ясности по утверждению кандидатур Трампа
В сенате США до сих нет ясности по утверждению ряда кандидатур избранного президента Дональда Трампа на ключевые посты в новой администрации, включая... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:20:00+03:00
2025-01-05T18:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. В сенате США до сих нет ясности по утверждению ряда кандидатур избранного президента Дональда Трампа на ключевые посты в новой администрации, включая номинированных на должность главы Пентагона Пита Хегсета и на пост директора ФБР Кэша Пателя, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. "На данный момент у нас нет ясности по этому вопросу. Думаю, что указанные номинанты довольно новые, они проводят свои встречи, которые, как я полагаю, проходят очень хорошо. Однако им все еще предстоит показать себя перед комитетом и мы не знаем всей информации о некоторых из номинантов", - сообщил он в воскресном интервью телеканалу CBS News, комментируя кандидатуры Хегсета и Пателя. Сенатор добавил, что для рассмотрения их кандидатур может потребоваться проверка данных их биографий со стороны ФБР, в чем будут заинтересованы многие из законодателей, которым предстоит утверждать предложенных Трампом лиц. Тьюн выразил уверенность в том, что многие из предложенных избранным президентом кандидатов все же будут утверждены, включая выдвинутого на пост главы госдепартамента экс-сенатора Марко Рубио. "Мы сейчас плотно работаем с его (Трампа - ред.) командой, поскольку начинаем брать под контроль сенат, палату представителей, и надеемся в ближайшие пару недель, прежде чем он примет присягу, все для него подготовить, включая возможность утвердить многих из кандидатов", - добавил отметил. Ранее Трамп заявлял о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если сенат будет препятствовать их утверждению. Как писали американские СМИ, некоторые кандидатуры избранного президента столкнулись с волной критики. Так, номинация Хегсета на пост министра обороны США вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Аналогично выдвижение Тулси Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году. Как сообщал Блумберг, Трамп также может воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы временно назначить Пателя на пост директора ФБР, обойдя процесс утверждения в сенате.
https://ria.ru/20241231/ssha-1992121003.html
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в мире, сша, украина, сирия, дональд трамп, джон тьюн, марко рубио, фбр, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Сирия, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Марко Рубио, ФБР, Министерство обороны США
В сенате США до сих пор нет ясности по утверждению кандидатур Трампа

Тьюн: в сенате США нет ясности по кандидатурам Трампа на ключевые посты

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. В сенате США до сих нет ясности по утверждению ряда кандидатур избранного президента Дональда Трампа на ключевые посты в новой администрации, включая номинированных на должность главы Пентагона Пита Хегсета и на пост директора ФБР Кэша Пателя, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.
"На данный момент у нас нет ясности по этому вопросу. Думаю, что указанные номинанты довольно новые, они проводят свои встречи, которые, как я полагаю, проходят очень хорошо. Однако им все еще предстоит показать себя перед комитетом и мы не знаем всей информации о некоторых из номинантов", - сообщил он в воскресном интервью телеканалу CBS News, комментируя кандидатуры Хегсета и Пателя.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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31 декабря 2024, 02:39
Сенатор добавил, что для рассмотрения их кандидатур может потребоваться проверка данных их биографий со стороны ФБР, в чем будут заинтересованы многие из законодателей, которым предстоит утверждать предложенных Трампом лиц.
Тьюн выразил уверенность в том, что многие из предложенных избранным президентом кандидатов все же будут утверждены, включая выдвинутого на пост главы госдепартамента экс-сенатора Марко Рубио.
"Мы сейчас плотно работаем с его (Трампа - ред.) командой, поскольку начинаем брать под контроль сенат, палату представителей, и надеемся в ближайшие пару недель, прежде чем он примет присягу, все для него подготовить, включая возможность утвердить многих из кандидатов", - добавил отметил.
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Список кандидатов в администрацию Трампа пополнился новым миллиардером
11 декабря 2024, 03:28
Ранее Трамп заявлял о готовности использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если сенат будет препятствовать их утверждению.
Как писали американские СМИ, некоторые кандидатуры избранного президента столкнулись с волной критики. Так, номинация Хегсета на пост министра обороны США вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств.
Аналогично выдвижение Тулси Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году. Как сообщал Блумберг, Трамп также может воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы временно назначить Пателя на пост директора ФБР, обойдя процесс утверждения в сенате.
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