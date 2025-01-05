https://ria.ru/20250105/rvsn-1992542841.html

В РВСН проведут более 20 конкурсов по боевой подготовке

В РВСН проведут более 20 конкурсов по боевой подготовке - РИА Новости, 05.01.2025

В РВСН проведут более 20 конкурсов по боевой подготовке

Более 20 конкурсов, охватывающих различные аспекты боевой подготовки, будут проведены в Ракетных войсках стратегического назначения в 2025 году, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:09:00+03:00

2025-01-05T03:09:00+03:00

2025-01-05T03:09:00+03:00

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 20 конкурсов, охватывающих различные аспекты боевой подготовки, будут проведены в Ракетных войсках стратегического назначения в 2025 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. "Более 20 конкурсов, охватывающих различные аспекты боевой подготовки, будут проведены в РВСН в 2025 году. Все состязания направлены на стимулирование заинтересованности офицеров в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что основной упор в этих конкурсах, помимо теоретической подготовки, сделан на практические занятия, в ходе которых участники состязаний продемонстрируют свои умения и навыки в процессе выполнения основных задач по несению боевого дежурства, отработке вводных и нормативов. "Кроме того, программы конкурсов предусматривают проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин: огневой, физической, технической, специальной подготовке, вождение боевых машин, комплексных занятий по тактической подготовке на учебных местах с выполнением практических задач", - добавили в российском военном ведомстве. В ДИМК отметили, что большинство конкурсов, проводимых в войсках и военно-учебных заведениях РВСН, носят многоцелевой характер и предназначаются для боевого слаживания войск, совершенствования боевой выучки офицеров и подразделений.

https://ria.ru/20241217/yars-1989583111.html

https://ria.ru/20250101/rvsn-1992202562.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)