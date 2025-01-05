https://ria.ru/20250105/russia-1992617012.html
Посетивший Москву западный журналист описал Россию одним словом
Посетивший Москву западный журналист описал Россию одним словом - РИА Новости, 05.01.2025
Посетивший Москву западный журналист описал Россию одним словом
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился сельской местностью в России и назвал идиллией. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T23:14:00+03:00
2025-01-05T23:14:00+03:00
2025-01-05T23:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился сельской местностью в России и назвал идиллией."Путешествуя по этой огромной стране (России. — Прим. ред.), вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия", — написал он, прикрепив к публикации кадры с заснеженными домиками.Ранее в четверг Боуз опубликовал фотоснимки из Москвы и развеял миф о проблемах в России.В последний день декабря журналист подвел итоги 2024 года для населения западных стран, заявив, что им лгали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Украины. По словам журналиста, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем.
https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992585295.html
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В мире, Россия, Москва, Чей Боуз, Джо Байден, Украина, Владимир Путин
Посетивший Москву западный журналист описал Россию одним словом
Ирландский журналист Боуз восхитился сельской местностью в России