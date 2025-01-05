https://ria.ru/20250105/russia-1992617012.html

Посетивший Москву западный журналист описал Россию одним словом

Посетивший Москву западный журналист описал Россию одним словом - РИА Новости, 05.01.2025

Посетивший Москву западный журналист описал Россию одним словом

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился сельской местностью в России и назвал идиллией. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T23:14:00+03:00

2025-01-05T23:14:00+03:00

2025-01-05T23:52:00+03:00

в мире

россия

москва

чей боуз

джо байден

украина

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596668417_0:354:2732:1891_1920x0_80_0_0_ddec402d6bb95d80fbb0bd58bada27b0.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился сельской местностью в России и назвал идиллией."Путешествуя по этой огромной стране (России. — Прим. ред.), вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия", — написал он, прикрепив к публикации кадры с заснеженными домиками.Ранее в четверг Боуз опубликовал фотоснимки из Москвы и развеял миф о проблемах в России.В последний день декабря журналист подвел итоги 2024 года для населения западных стран, заявив, что им лгали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Украины. По словам журналиста, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем.

https://ria.ru/20250105/spetsoperatsiya-1992585295.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, чей боуз, джо байден, украина, владимир путин