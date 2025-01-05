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"Приведет к возрождению". В США выступили с предупреждением по России - РИА Новости, 05.01.2025
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11:45 05.01.2025 (обновлено: 12:41 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/rossiya-1992563728.html
"Приведет к возрождению". В США выступили с предупреждением по России
"Приведет к возрождению". В США выступили с предупреждением по России - РИА Новости, 05.01.2025
"Приведет к возрождению". В США выступили с предупреждением по России
Политика Запада в отношении России обернется против него, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Я бы сказал, что Запад выбрал путь,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Политика Запада в отношении России обернется против него, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Я бы сказал, что Запад выбрал путь, который на 100% гарантированно приведет к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним", — говорится в публикации. Так он прокомментировал стремление Запада расширять НАТО и создавать в лице России "врага" для альянса. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250105/bouz-1992552466.html
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в мире, россия, нато, европа
В мире, Россия, НАТО, Европа
"Приведет к возрождению". В США выступили с предупреждением по России

Аналитик Шрайвер: политика Запада в отношении России обернется против него

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександровский сад и Московский Кремль
Александровский сад и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александровский сад и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Политика Запада в отношении России обернется против него, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

"Я бы сказал, что Запад выбрал путь, который на 100% гарантированно приведет к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним", — говорится в публикации.
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Так он прокомментировал стремление Запада расширять НАТО и создавать в лице России "врага" для альянса.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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