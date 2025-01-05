"Приведет к возрождению". В США выступили с предупреждением по России
Аналитик Шрайвер: политика Запада в отношении России обернется против него
Александровский сад и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Политика Запада в отношении России обернется против него, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
"Я бы сказал, что Запад выбрал путь, который на 100% гарантированно приведет к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним", — говорится в публикации.
"Я бы сказал, что Запад выбрал путь, который на 100% гарантированно приведет к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним", — говорится в публикации.
Так он прокомментировал стремление Запада расширять НАТО и создавать в лице России "врага" для альянса.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.