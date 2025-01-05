https://ria.ru/20250105/respublikantsy-1992600470.html

Республиканская партия будет утверждать законопроекты простым большинством

Республиканская партия будет утверждать законопроекты простым большинством - РИА Новости, 05.01.2025

Республиканская партия будет утверждать законопроекты простым большинством

Республиканская партия, контролирующая сенат США, будет утверждать отдельные законодательные инициативы, в том числе по защите границы и борьбе с незаконными... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T18:58:00+03:00

2025-01-05T18:58:00+03:00

2025-01-05T18:59:00+03:00

в мире

сша

джон тьюн

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Республиканская партия, контролирующая сенат США, будет утверждать отдельные законодательные инициативы, в том числе по защите границы и борьбе с незаконными мигрантами, простым большинством в обход процедуры получения 60 из 100 голосов и необходимости поддержки демократов, заявил лидер республиканцев в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. В воскресном интервью телеканалу CBS News сенатор сообщил, что демократы за последние годы сами создали пример того, как расширять сферу применения процедуры, позволяющей принимать законопроекты большинством в 51 голос без поддержки со стороны республиканцев. "Демократы создали пример для этого, как они сделали с (законопроектами - ред.) IRA и American Rescue Plan, делая некоторые вещи с помощью 51 (голоса - ред.)", - отметил он. По словам Тьюна, теперь Республиканская партия, которая будет контролировать сенат с большинством в 53 кресла, намерена использовать аналогичную практику. В частности, по словам партийного руководителя, в таком порядке планируется принимать инициативы по укреплению американской границы и борьбе с мигрантами. "Однако это не означает, что мы не намерены работать с демократами", - добавил он. Тьюн признал, что существует ряд инициатив, для утверждения которых все же потребуется 60 голосов, включая законопроекты об ассигнованиях и поддержке фермерства.

https://ria.ru/20250105/senat-1992597201.html

https://ria.ru/20241221/ssha-1990565021.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джон тьюн, политика