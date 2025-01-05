https://ria.ru/20250105/respublikantsy-1992600470.html
Республиканская партия будет утверждать законопроекты простым большинством
Республиканская партия будет утверждать законопроекты простым большинством - РИА Новости, 05.01.2025
Республиканская партия будет утверждать законопроекты простым большинством
Республиканская партия, контролирующая сенат США, будет утверждать отдельные законодательные инициативы, в том числе по защите границы и борьбе с незаконными... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:58:00+03:00
2025-01-05T18:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Республиканская партия, контролирующая сенат США, будет утверждать отдельные законодательные инициативы, в том числе по защите границы и борьбе с незаконными мигрантами, простым большинством в обход процедуры получения 60 из 100 голосов и необходимости поддержки демократов, заявил лидер республиканцев в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. В воскресном интервью телеканалу CBS News сенатор сообщил, что демократы за последние годы сами создали пример того, как расширять сферу применения процедуры, позволяющей принимать законопроекты большинством в 51 голос без поддержки со стороны республиканцев. "Демократы создали пример для этого, как они сделали с (законопроектами - ред.) IRA и American Rescue Plan, делая некоторые вещи с помощью 51 (голоса - ред.)", - отметил он. По словам Тьюна, теперь Республиканская партия, которая будет контролировать сенат с большинством в 53 кресла, намерена использовать аналогичную практику. В частности, по словам партийного руководителя, в таком порядке планируется принимать инициативы по укреплению американской границы и борьбе с мигрантами. "Однако это не означает, что мы не намерены работать с демократами", - добавил он. Тьюн признал, что существует ряд инициатив, для утверждения которых все же потребуется 60 голосов, включая законопроекты об ассигнованиях и поддержке фермерства.
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в мире, сша, джон тьюн, политика
В мире, США, Джон Тьюн, Политика
Республиканская партия будет утверждать законопроекты простым большинством
Тьюн: республиканцы будут утверждать законы в сенате США простым большинством
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Республиканская партия, контролирующая сенат США, будет утверждать отдельные законодательные инициативы, в том числе по защите границы и борьбе с незаконными мигрантами, простым большинством в обход процедуры получения 60 из 100 голосов и необходимости поддержки демократов, заявил лидер республиканцев в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.
В воскресном интервью телеканалу CBS News сенатор сообщил, что демократы за последние годы сами создали пример того, как расширять сферу применения процедуры, позволяющей принимать законопроекты большинством в 51 голос без поддержки со стороны республиканцев.
"Демократы создали пример для этого, как они сделали с (законопроектами - ред.) IRA и American Rescue Plan, делая некоторые вещи с помощью 51 (голоса - ред.)", - отметил он.
По словам Тьюна, теперь Республиканская партия, которая будет контролировать сенат с большинством в 53 кресла, намерена использовать аналогичную практику. В частности, по словам партийного руководителя, в таком порядке планируется принимать инициативы по укреплению американской границы и борьбе с мигрантами.
"Однако это не означает, что мы не намерены работать с демократами", - добавил он.
Тьюн
признал, что существует ряд инициатив, для утверждения которых все же потребуется 60 голосов, включая законопроекты об ассигнованиях и поддержке фермерства.