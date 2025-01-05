https://ria.ru/20250105/rakety-1992580286.html
Над Курской областью сбили еще две ракеты
Над Курской областью сбили еще две ракеты - РИА Новости, 05.01.2025
Над Курской областью сбили еще две ракеты
Ещё две украинские ракеты были сбиты в небе Курской области в воскресенье, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:35:00+03:00
2025-01-05T14:35:00+03:00
2025-01-05T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
КУРСК, 5 янв - РИА Новости. Ещё две украинские ракеты были сбиты в небе Курской области в воскресенье, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале."Еще две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.Ранее в региональном оперативном штабе сообщали об одной сбитой ракете в приграничном районе Курской области.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
Над Курской областью сбили еще две ракеты
Над Курской областью сбили еще две украинские ракеты