https://ria.ru/20250105/rakety-1992580286.html

Над Курской областью сбили еще две ракеты

Над Курской областью сбили еще две ракеты - РИА Новости, 05.01.2025

Над Курской областью сбили еще две ракеты

Ещё две украинские ракеты были сбиты в небе Курской области в воскресенье, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:35:00+03:00

2025-01-05T14:35:00+03:00

2025-01-05T14:46:00+03:00

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курская область

безопасность

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КУРСК, 5 янв - РИА Новости. Ещё две украинские ракеты были сбиты в небе Курской области в воскресенье, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале."Еще две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.Ранее в региональном оперативном штабе сообщали об одной сбитой ракете в приграничном районе Курской области.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

курская область

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курская область, безопасность