https://ria.ru/20250105/pvo-1992610813.html

В Белгородской и Курской областях сбили 11 дронов ВСУ

В Белгородской и Курской областях сбили 11 дронов ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025

В Белгородской и Курской областях сбили 11 дронов ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025

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специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Пятого января 2025 года в период с 18.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250105/dron-1992591825.html

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курская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность