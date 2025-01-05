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В Белгородской и Курской областях сбили 11 дронов ВСУ
В Белгородской и Курской областях сбили 11 дронов ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
В Белгородской и Курской областях сбили 11 дронов ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:15:00+03:00
2025-01-05T21:15:00+03:00
2025-01-05T21:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Пятого января 2025 года в период с 18.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Курская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Белгородской и Курской областях сбили 11 дронов ВСУ
МО РФ: ПВО сбила девять дронов над Белгородской и еще два над Курской областями