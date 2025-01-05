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Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 05.01.2025
Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:12:00+03:00
2025-01-05T12:12:00+03:00
2025-01-05T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили 174 украинских беспилотника и снаряд РСЗО HIMARS за сутки