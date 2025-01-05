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Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 05.01.2025 (обновлено: 12:24 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/pvo-1992565588.html
Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 05.01.2025
Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили 174 украинских беспилотника и снаряд РСЗО HIMARS за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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