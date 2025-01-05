https://ria.ru/20250105/pvo-1992565588.html

Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки

Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 05.01.2025

Российская ПВО сбила 174 украинских беспилотника за сутки

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:12:00+03:00

2025-01-05T12:12:00+03:00

2025-01-05T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137-ми районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)