https://ria.ru/20250105/pvo-1992550067.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами - РИА Новости, 05.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T07:30:00+03:00

2025-01-05T07:30:00+03:00

2025-01-05T08:47:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.Из них:По информации временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, налет беспилотников отразили в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, но в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района из-за падения обломков в нескольких домах выбило окна, посекло стены и кровлю, получили повреждения автомобили.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992543306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность