Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами
Силы ПВО за ночь сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.
Из них:
- в Ростовской области сбили 37 дронов;
- в Брянской — 20;
- в Воронежской — два;
- в Белгородской и Орловской — по одному.
По информации временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, налет беспилотников отразили в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, но в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района из-за падения обломков в нескольких домах выбило окна, посекло стены и кровлю, получили повреждения автомобили.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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