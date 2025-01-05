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Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами - РИА Новости, 05.01.2025
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07:30 05.01.2025 (обновлено: 08:47 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/pvo-1992550067.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами - РИА Новости, 05.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T07:30:00+03:00
2025-01-05T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат&quot;, — говорится в сводке.Из них:По информации временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, налет беспилотников отразили в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, но в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района из-за падения обломков в нескольких домах выбило окна, посекло стены и кровлю, получили повреждения автомобили.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992543306.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами

Силы ПВО за ночь сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Из них:
  • в Ростовской области сбили 37 дронов;
  • в Брянской — 20;
  • в Воронежской — два;
  • в Белгородской и Орловской — по одному.
По информации временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, налет беспилотников отразили в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, но в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района из-за падения обломков в нескольких домах выбило окна, посекло стены и кровлю, получили повреждения автомобили.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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