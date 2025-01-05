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В Ростовской области за ночь уничтожили 37 беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:00 05.01.2025 (обновлено: 06:05 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/pvo-1992546876.html
В Ростовской области за ночь уничтожили 37 беспилотников
В Ростовской области за ночь уничтожили 37 беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
В Ростовской области за ночь уничтожили 37 беспилотников
Силы ПВО с полуночи уничтожили 37 беспилотников в Ростовской области, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, сообщил... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:00:00+03:00
2025-01-05T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
белокалитвинский район
юрий слюсарь
происшествия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО с полуночи уничтожили 37 беспилотников в Ростовской области, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе - в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах... По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал", - написал он.
https://ria.ru/20250104/pvo-1992484533.html
ростовская область
таганрог
белокалитвинский район
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ростовская область, таганрог, белокалитвинский район, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Белокалитвинский район, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Ростовской области за ночь уничтожили 37 беспилотников

Слюсарь: ПВО с полуночи уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте боевого управления
Военнослужащие в пункте боевого управления - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие в пункте боевого управления. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО с полуночи уничтожили 37 беспилотников в Ростовской области, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе - в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах... По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьТаганрогБелокалитвинский районЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
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