https://ria.ru/20250105/pvo-1992543641.html

В Брянской области уничтожили 13 беспилотников

В Брянской области уничтожили 13 беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025

В Брянской области уничтожили 13 беспилотников

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:32:00+03:00

2025-01-05T03:32:00+03:00

2025-01-05T03:32:00+03:00

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы", - написал он.

https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность