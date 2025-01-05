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В Брянской области уничтожили 13 беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
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03:32 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/pvo-1992543641.html
В Брянской области уничтожили 13 беспилотников
В Брянской области уничтожили 13 беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
В Брянской области уничтожили 13 беспилотников
Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:32:00+03:00
2025-01-05T03:32:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы", - написал он.
https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили 13 беспилотников

ПВО уничтожила 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы", - написал он.
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Брянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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