https://ria.ru/20250105/pvo-1992543641.html
В Брянской области уничтожили 13 беспилотников
В Брянской области уничтожили 13 беспилотников - РИА Новости, 05.01.2025
В Брянской области уничтожили 13 беспилотников
Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:32:00+03:00
2025-01-05T03:32:00+03:00
2025-01-05T03:32:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные и оперативные службы", - написал он.
https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили 13 беспилотников
ПВО уничтожила 13 беспилотников самолетного типа в Брянской области