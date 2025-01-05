https://ria.ru/20250105/pvo-1992539790.html

ПВО отражает воздушную атаку на севере Ростовской области

ПВО отражает воздушную атаку на севере Ростовской области - РИА Новости, 05.01.2025

ПВО отражает воздушную атаку на севере Ростовской области

Силы ПВО отражают воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 05.01.2025

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2025-01-05T01:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

тарасовский район

безопасность

юрий слюсарь

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО отражают воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах", - написал он.Слюсарь добавил, что, по оперативным данным, пострадавших нет, отражение воздушной атаки продолжается.

https://ria.ru/20250104/pvo-1992484533.html

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тарасовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, тарасовский район, безопасность, юрий слюсарь