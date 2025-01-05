https://ria.ru/20250105/pvo-1992539790.html
ПВО отражает воздушную атаку на севере Ростовской области
ПВО отражает воздушную атаку на севере Ростовской области - РИА Новости, 05.01.2025
ПВО отражает воздушную атаку на севере Ростовской области
Силы ПВО отражают воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:15:00+03:00
2025-01-05T01:15:00+03:00
2025-01-05T01:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
тарасовский район
безопасность
юрий слюсарь
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО отражают воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах", - написал он.Слюсарь добавил, что, по оперативным данным, пострадавших нет, отражение воздушной атаки продолжается.
https://ria.ru/20250104/pvo-1992484533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, тарасовский район, безопасность, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Тарасовский район, Безопасность, Юрий Слюсарь
ПВО отражает воздушную атаку на севере Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области