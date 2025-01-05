На Кубани опровергли сообщения о гибели спасенных птиц при транспортировке
На Кубани опровергли сообщения о гибели 90% спасенных птиц при транспортировке
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края назвал фейком информацию о гибели во время транспортировки 90% птиц, спасенных в Анапе после разлива мазута - на самом деле эта цифра не превышает 10%.
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По информации регионального минприроды и департамента ветеринарии Краснодарского края, загрузка пернатых для последующей транспортировки в центры реабилитации проходит под контролем ветеринаров и орнитологов, представителей профильных ведомств и обязательно с участием сотрудников центров.
"К сожалению, загрязненная мазутом птица действительно гибнет по вполне понятным причинам – от интоксикации организма нефтепродуктами. Птицы гибнут в центрах, где их отмывают, есть случаи гибели в процессе перевозки и во время реабилитации и лечения. Однако за все время транспортировки птиц в реабилитационный центр в краснодарский "Сафари-парк" погибло менее 10% особей", - отметили в оперштабе.
Также фиксируется гибель птицы из-за болезней и отравления мазутом части кормовой базы пернатых, добавили в штабе.
По данным оперштаба, более 4,8 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья.
Пятнадцатого декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе - регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
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