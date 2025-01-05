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Наталья Прыжкова: северо-восток Китая и Россию связывают узы дружбы

Наталья Прыжкова: северо-восток Китая и Россию связывают узы дружбы - РИА Новости, 05.01.2025

Наталья Прыжкова: северо-восток Китая и Россию связывают узы дружбы

Китайские провинции Ляонин и Цзилинь, расположенные на северо-востоке Китая, благодаря своему географическому положению и историческим связям с Россией, играют... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:00:00+03:00

2025-01-05T15:00:00+03:00

2025-01-05T15:00:00+03:00

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Китайские провинции Ляонин и Цзилинь, расположенные на северо-востоке Китая, благодаря своему географическому положению и историческим связям с Россией, играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова, недавно вступившая в должность, рассказала в интервью РИА Новости о значении этих регионов для российско-китайских отношений. Она осветила ключевые аспекты взаимодействия между регионами, подвела итоги 2024 года и рассказала о планах на 2025 год. Беседовала Лидия Станченко.– Наталья Сергеевна, как вы оцениваете на данный момент уровень сотрудничества между провинциями Ляонин и Цзилинь и российскими регионами? Что можно назвать главными опорами и визитными карточками этого взаимодействия?– Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем безусловно является дипломатия лидеров двух стран. Согласно оценке президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, российско-китайские отношения, в основе которых лежат принципы равенства и взаимного доверия, отказа от территориальных претензий, невмешательства во внутренние дела, поддержки друг друга в ключевых вопросах суверенитета, безопасности и развития, находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это создает надежный фундамент для поступательного расширения межрегиональных связей в разных сферах.Северо-восток Китая связывают с Россией узы традиционной дружбы, которые сложились в силу географической близости к нашей стране. В период так называемого "Десятилетия дружбы", начавшегося после провозглашения Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года, Советский союз оказал Китаю помощь в строительстве 156 промышленных предприятий, 33 из которых находились в провинциях Ляонин и Цзилинь (24 и девять соответственно). К их числу относятся Аньшаньский металлургический комбинат, Первый автомобилестроительный завод в Чанчуне, Первый станкостроительный завод в Шэньяне и так далее. Все это явилось основой крепкого и тесного взаимодействия на долгие десятилетия вперед. К тому же, как отмечают сами ляонинцы и цзилиньцы, наш менталитет во многом схож с их жизненным восприятием, что является следствием многовековых отношений народов и глубокого взаимопроникновения культур двух стран.На современном этапе провинции Ляонин и Цзилинь вносят важный вклад в развитие российско-китайского двустороннего сотрудничества по многим направлениям, в том числе в торговле и экономике, культурной, научной, образовательной и спортивных сферах. В пределах консульского округа Генконсульства сложились 28 пар побратимских регионов и городов России и Китая, благодаря которым сформировалась прочная сеть контактов, способствующих постоянному укреплению связей двух провинций с субъектами Российской Федерации.– Расскажите немного о межрегиональном торговом сотрудничестве. Что больше всего интересует импортеров двух китайских провинций в России, и наоборот, что больше всего российские регионы импортируют из провинций Ляонин и Цзилинь?– По данным ГТУ КНР, в 2023 году двусторонний товарооборот превысил отметку в 240 миллиардов долларов США, объем торговли России с Ляонином вырос на 53%, достигнув 7,8 миллиарда долларов США, с Цзилинем – 4,2 миллиарда долларов США (+71,5%). В январе-ноябре 2024 года показатели составили 4,9 миллиарда долларов США (-32,3%) и 3,5 миллиарда долларов США (-5,4%) соответственно. Отечественные компании приобретают в Цзилине тракторы, легковые автомобили и мобильные телефоны, в Ляонине – материалы из пластика, нелегированную сталь и сырье для органического синтеза, поставляют на рынок провинций консульского округа сырую нефть, нефтепродукты, каменный уголь, морепродукты и товары народного потребления.– В этом году довольно много представителей различных российских регионов посетили провинции. В частности, демонстрировали туристический потенциал. Насколько велик интерес местных туристов к путешествиям в Россию, если судить, например, по числу выданных виз? Куда больше всего хотят поехать китайские туристы?– Действительно, с января по июль 2023 года (первого после отмены антиковидных ограничений в Китае) генконсульство наблюдало приток заявлений на оформление туристических виз в Россию: ежемесячно их число составляло более 0,8 тысячи. С августа 2023 года по настоящее время их количество уменьшилось до 0,6 тысячи. Подобное снижение не связано с изменением востребованности российского направления, а является следствием возобновления работы системы единой электронной визы. Ее преимущества очевидны: заполнение и подача заявления онлайн, четыре дня на получение решения, в три раза меньше стоимость. Я думаю, это объясняет рост популярности использования ЕЭВ в Китае. Россия в 2024 году (январь-ноябрь) выдала более 600 тысяч электронных виз, из них почти половину – китайским гражданам, которые традиционно отдают предпочтение путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и так далее. Все больше туристов из КНР посещают Архангельск, Мурманск и Териберку, а также так называемые "красные маршруты", проходящие по памятным местам, связанным с историей коммунистической партии нашей страны и ее революционным прошлым. У китайской молодежи спросом пользуются поездки в Сочи, где проходили XXII Олимпийские зимние игры. Республика Татарстан, благодаря своей уникальной архитектуре и смешению религий, стала местом притяжения путешественников из Китая. Интересны и некоторые направления экологического туризма, в том числе в Камчатский край китайские туристы едут, чтобы вдохновиться уникальным ландшафтом и богатой фауной.– Как вы оцениваете туристический поток из России? Изменился ли он после пандемии? Есть ли какие-то планы у провинции Цзилинь принять дополнительные меры, чтобы адаптировать Хуньчунь и Яньбянь-Корейский округ для российских туристов?– Хуньчунь, расположенный на северо-востоке Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь, является портовым городом (сухой порт), куда многие российские соотечественники приезжают в будние и праздничные дни отдохнуть, насладиться красотой здешней природы и пройтись по магазинам.В провинции реализуется целый ряд мероприятий с целью привлечения иностранных, прежде всего российских, туристов. В их числе – Международный фестиваль зимнего туризма в Яньцзи, Фестиваль льда и снега в Чанчуне, Фестиваль тюльпанов в Чанчуне, традиционная подледная рыбалка на озере Чаган, крупные соревнования в зимних видах спорта, экскурсионные туры по горе Чанбайшань и тому подобное.Правительство Хуньчуня уделяет постоянное внимание развитию туристической инфраструктуры города. Так, в апреле этого года заработал парк аттракционов "Веселый остров", адаптированный для русских туристов и выполненный в русском стиле, а в октябре свои двери открыл Хуньчуньский дворцово-парковый комплекс "Шелковый путь. Древнее поселение бохайского залива". В планах местных властей – увеличение и улучшение номерного фонда Хуньчуня, что позволит гостям из России получать более комфортное и приятное обслуживание, выстраивать отдых в полном соответствии со своими ожиданиями.– В дополнение к предыдущим вопросам, хотелось бы узнать, планируется ли дальнейшая оптимизация транспортного сообщения между провинциями и российскими регионами? Например, запуск новых авиамаршрутов?– В настоящие время между городами провинций Ляонин и Цзилинь и Россией уже выполняются регулярные прямые рейсы по маршрутам Далянь – Владивосток (авиакомпанией Hainan Airlines с октября 2023 года), Шэньян – Москва (авиакомпания China Eastern Airlines, с февраля 2024 года), Яньцзи – Владивосток (China Southern Airlines, с апреля 2024 года), Владивосток-Чанчунь ("Россия", с ноября 2024 года). В 2025 году после шестилетнего перерыва планируется возобновить авиасообщение между Шэньяном и Владивостоком. Все это свидетельствует о росте популярности взаимных поездок среди туристов и предпринимателей. Ожидаем появления новых авиамаршрутов по мере расширения межрегионального взаимодействия.– Также расскажите про переход Хуньчунь-Краскино. Растет ли на нем пассажиропоток? Сколько граждан Китая выехало в Россию через него?– После отмены в Китае в январе 2023 года антиковидных ограничений пассажирское и грузовое сообщение на погранпереходах МАПП "Краскино-Хуньчунь" и МЖПП "Камышовая-Хуньчунь" полностью восстановилось, его показатели с тех пор неуклонно растут. Через них традиционно осуществляется порядка 2/3 всего объема внешнеторговой деятельности между Цзилинем и российскими регионами, который в 2023 году составил 29,73 миллиарда юаней (годовой прирост – 71,55%), при этом экспорт автомобилей в нашу страну составил 57 тысяч штук (+655,8%) на сумму 13,08 миллиарда юаней (+475,4%). В январе-ноябре 2024 года через пункты пропуска "Краскино-Хуньчунь" проследовало более 600 тысяч человек и четыре миллиона тонн грузов в обоих направлениях. Объем трансграничной электронной торговли достиг 1,1 миллиарда долларов США.– Наталья Сергеевна, вы вступили в должность практически перед началом 2025 года. На что в первую очередь планируете обратить внимание в работе в этом году? Какие сферы сотрудничества, на ваш взгляд, обладают наибольшим потенциалом для развития? Каких событий и визитов можно ожидать?– Главной задачей генерального консульства является защита прав и законных интересов российских граждан во время их пребывания на территории Китая, продвижение русского языка и культуры, содействие развитию двусторонних торгово-экономических связей. В 2024 году состоялось более 12 визитов в провинции Ляонин и Цзилинь на уровне заместителей руководителей субъектов и выше. В ходе встреч глав российских и китайских регионов обсуждались вопросы укрепления практического сотрудничества во всех сферах. В свете проходящих в 2024-2025 годах перекрестных Годов культур перспективным выглядит развитие взаимодействия в гуманитарной сфере. Совсем недавно в Ляонинском большом театре с успехом прошла премьера балетного спектакля "Щелкунчик", постановщиком которого стал художественный руководитель Приморской сцены Мариинского театра, Народный артист России Эльдар Алиев. В 2025 году, как ожидается, в Шэньяне состоятся гастроли артистов упомянутого театра. В январе 2025 года здесь же пройдет фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который будет включать не только презентацию товаров российского производства, но и знакомить искушенного китайского потребителя с особенностями традиций культуры российского народа. Ожидаем еще большего количества визитов делегаций российских регионов в свете предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй Мировой войны.– В 2025 году Россия и Китай будет отмечать 80-летие Победы в Великой отечественной войне и Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Планируется ли проведение в провинции Ляонин совместных мероприятий, посвященных этим датам?– Безусловно. Военно-мемориальные вопросы являются важной частью работы генконсульства. Первостепенной задачей всех загранучреждений МИД России, особенно в условиях процветания фашистских настроений в некоторых странах, остается сохранение исторической памяти и недопущения искажения исторических фактов. Генконсульство регулярно проводит патриотические и просветительские акции, в том числе "Диктант Победы", "Свеча Памяти", "Бессмертный Полк" и тому подобные. В 2025 году совместно с китайской стороной планируем организовать памятные мероприятия, церемонии возложения венков к памятникам советским воинам. Ожидаем участия как представителей регионов России, так и руководства провинций консульского округа.На территории провинций Ляонин и Цзилинь расположено 22 советских военно-мемориальных объекта, в том числе одни из самых крупных не только в Китае, но и в Азии. Необходимо отметить, что со стороны как генконсульства, так и местных правительств их состоянию уделяется должное внимание, осуществляется своевременный уход.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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