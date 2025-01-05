https://ria.ru/20250105/proverka-1992595278.html

В Башкирии начнут проверку после отравления нескольких семей на базе отдыха

В Башкирии начнут проверку после отравления нескольких семей на базе отдыха - РИА Новости, 05.01.2025

В Башкирии начнут проверку после отравления нескольких семей на базе отдыха

Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких семей из Москвы в базе отдыха, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:50:00+03:00

2025-01-05T17:50:00+03:00

2025-01-05T17:50:00+03:00

происшествия

москва

октябрьский

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УФА, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких семей из Москвы в базе отдыха, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик, на котором жительница города Москвы сообщила о предоставлении ненадлежащих услуг на горнолыжном комплексе в городе Октябрьский и пищевом отравлении нескольких семей с детьми", - говорится в сообщении. По предварительным данным, взрослые и несколько детей заселились в гостевой дом на три дня. После употребления продуктов питания, переданных базой отдыха в качестве новогоднего угощения, они почувствовали недомогание, уточнили в региональной прокуратуре. "Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, в ходе проверки даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве. В местных пабликах пишут, что 8 взрослых и 7 детей отравились сыром и запеченным гусем, который в базе отдыха им подали в качестве подарка.

https://ria.ru/20241224/sud-1990920067.html

https://ria.ru/20241219/otravlenie-1825854187.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, октябрьский