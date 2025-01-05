https://ria.ru/20250105/proverka-1992595278.html
В Башкирии начнут проверку после отравления нескольких семей на базе отдыха
В Башкирии начнут проверку после отравления нескольких семей на базе отдыха - РИА Новости, 05.01.2025
В Башкирии начнут проверку после отравления нескольких семей на базе отдыха
Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких семей из Москвы в базе отдыха, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:50:00+03:00
2025-01-05T17:50:00+03:00
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УФА, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких семей из Москвы в базе отдыха, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик, на котором жительница города Москвы сообщила о предоставлении ненадлежащих услуг на горнолыжном комплексе в городе Октябрьский и пищевом отравлении нескольких семей с детьми", - говорится в сообщении. По предварительным данным, взрослые и несколько детей заселились в гостевой дом на три дня. После употребления продуктов питания, переданных базой отдыха в качестве новогоднего угощения, они почувствовали недомогание, уточнили в региональной прокуратуре. "Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, в ходе проверки даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве. В местных пабликах пишут, что 8 взрослых и 7 детей отравились сыром и запеченным гусем, который в базе отдыха им подали в качестве подарка.
https://ria.ru/20241224/sud-1990920067.html
https://ria.ru/20241219/otravlenie-1825854187.html
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происшествия, москва, октябрьский
Происшествия, Москва, Октябрьский
В Башкирии начнут проверку после отравления нескольких семей на базе отдыха
В Башкирии установят обстоятельства отравления нескольких семей на базе отдыха
УФА, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об отравлении нескольких семей из Москвы в базе отдыха, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик, на котором жительница города Москвы
сообщила о предоставлении ненадлежащих услуг на горнолыжном комплексе в городе Октябрьский
и пищевом отравлении нескольких семей с детьми", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, взрослые и несколько детей заселились в гостевой дом на три дня. После употребления продуктов питания, переданных базой отдыха в качестве новогоднего угощения, они почувствовали недомогание, уточнили в региональной прокуратуре.
"Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, в ходе проверки даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
В местных пабликах пишут, что 8 взрослых и 7 детей отравились сыром и запеченным гусем, который в базе отдыха им подали в качестве подарка.