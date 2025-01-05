Власти Молдавии заявили о готовности оказать помощь жителям Приднестровья
Комиссия по ЧС Молдавии: экстренные службы готовы помочь жителям Приднестровья
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии сообщила, что экстренные службы республики готовы оказать помощь жителям Приднестровья, столкнувшимся с перебоями электроэнергии.
Ранее министерство экономического развития ПМР сообщало, что в Приднестровье с пятницы пройдут веерные отключения электроэнергии. Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.
"На левом берегу Днестра объем энергии, вырабатываемой МГРЭС и Дубоссарской ГЭС, недостаточен, из-за чего введены веерные отключения электроэнергии. Также отключается уличное и декоративное освещение после 20.00 (21.00 мск). Полиция, медицинские службы и службы экстренного реагирования готовы оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
По данным Кишинева, отключения коснулись и сел Копанка и Варница, находящихся под контролем конституционных властей. Центральные власти поддерживают постоянные контакты с мэрами этих населенных пунктов для обмена информацией о ситуации в регионе.
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Российская компания "Газпром" в среду сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.