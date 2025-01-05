https://ria.ru/20250105/prazdnik-1991214377.html

5 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 5 января в России и в мире по календарю

5 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Новогодние праздники для россиян продолжаются, однако праздничный календарь января может похвастаться не только Новым годом и Рождеством. В нем есть немало... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T06:00:00+03:00

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2025-01-05T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новогодние праздники для россиян продолжаются, однако праздничный календарь января может похвастаться не только Новым годом и Рождеством. В нем есть немало международных, профессиональных, народных и других интересных и достойных внимания дат. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать в этот день, какие приметы приходятся на 5 января 2025 года - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииОфициальных государственных и профессиональных праздников 5 января в нашей стране не отмечается, однако в церковном календаре, а также среди народных праздников есть несколько памятных дат.Церковный праздник сегодня5 января в церковном календаре отмечается день памяти десяти святых мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Они пострадали за свою веру в III веке, во время правления императора Деция. На протяжении 30 дней подвергались суровым пыткам, но не отреклись от Христа.В этот же день верующие чтят память и святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского. До вступления в эту должность Феоктист был игуменом Благовещенского монастыря, много времени и сил посвятил восстановлению существующих и строительству новых храмов, а после смерти прославился многочисленными чудесами.Помимо этого 5 января отмечаются дни памяти:Народный праздникВ народном календаре 5 января носит название Федулов день. В этот день полагалось завершить подготовку к празднику и навести порядок в доме, так как на следующий день, накануне Рождества, заниматься уборкой уже запрещалось.Также на Федулов день женщины пекли особое сладкое печенье в форме домашней птицы, овец, коров. Таким способом люди старались привлечь добрых духов.Считалось, что в этот день необходимо уделять большое внимание домашним животным: заботиться о них, готовить угощение для того, чтобы они были здоровыми (зерно или постные лепешки), чистить птичник и хлев.Плохой приметой считалось брать в руки острые предметы: иголки, топоры и другие. А еще по погоде, установившейся на 5 января, предсказывали, каким будет предстоящий ноябрь. Например, ветер обещал богатый урожай.Какой сегодня праздник в миреВ ряде стран мира 5 января отмечается неофициальный праздник - Международный разгрузочный день. Многие не понаслышке знакомы с тем, что обильные застолья во время новогодних праздников не проходят бесследно, а вернуться к правильному питанию бывает непросто. Разгрузочный день (при отсутствии противопоказаний) помогает наладить привычный рацион. Голодать в этот день не нужно: достаточно ограничить продукты, задерживающие воду, сделать выбор в пользу легкого ужина, максимально снизить количество жирной и жареной пищи и т.д.Еще один необычный праздник, который приходится на 5 января - это День маленьких историй. Их можно и нужно не только читать, но и рассказывать друг другу, например, собравшись теплой дружеской компанией.Вместе с этим 5 января отмечаются:Памятные даты в истории1731 год - на улицах Москвы зажглись первые уличные фонари (в общей сложности установили свыше полутысячи светильников).1762 год - российский престол занял Петр III.1932 год - в итальянской Алессандрии родился писатель, философ, критик Умберто Эко, автор таких романов как "Имя розы", "Маятник Фуко" и другие.1941 год - в Токио на свет появился знаменитый японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки.Именины5 января именины отмечают Феоктист, Макар, Павел, Василий, Иван, Давид, Наум и Нифонт.

https://ria.ru/20250103/kanikuly-1890956524.html

https://ria.ru/20250104/rozhdestvo-1978554605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, в мире, религиозные праздники, праздники