https://ria.ru/20250105/pozhar-1992547167.html

При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека

При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2025

При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека

Мужчина и женщина погибли при пожаре в одном из частных домов Хабаровска в воскресенье, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T06:12:00+03:00

2025-01-05T06:12:00+03:00

2025-01-05T06:12:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 5 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в одном из частных домов Хабаровска в воскресенье, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Ранним утром 5 января произошло возгорание в двухэтажном деревянном доме по пр. Черепичному в городе Хабаровске. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. При ликвидации огня обнаружены тела мужчины и женщины, 1946 и 1947 годов рождения", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Индустриального района Илья Блудов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, хабаровский край