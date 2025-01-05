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При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека
При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2025
При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека
Мужчина и женщина погибли при пожаре в одном из частных домов Хабаровска в воскресенье, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:12:00+03:00
2025-01-05T06:12:00+03:00
2025-01-05T06:12:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 5 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в одном из частных домов Хабаровска в воскресенье, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Ранним утром 5 января произошло возгорание в двухэтажном деревянном доме по пр. Черепичному в городе Хабаровске. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. При ликвидации огня обнаружены тела мужчины и женщины, 1946 и 1947 годов рождения", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Индустриального района Илья Блудов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека
При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли мужчина и женщина