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При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2025
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При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека
При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2025
При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека
Мужчина и женщина погибли при пожаре в одном из частных домов Хабаровска в воскресенье, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:12:00+03:00
2025-01-05T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 5 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в одном из частных домов Хабаровска в воскресенье, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Ранним утром 5 января произошло возгорание в двухэтажном деревянном доме по пр. Черепичному в городе Хабаровске. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. При ликвидации огня обнаружены тела мужчины и женщины, 1946 и 1947 годов рождения", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Индустриального района Илья Блудов.
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хабаровск
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли два человека

При пожаре в частном доме в Хабаровске погибли мужчина и женщина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота пожарных, архивное фото
Работа пожарных, архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости
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Работа пожарных, архивное фото. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в одном из частных домов Хабаровска в воскресенье, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Ранним утром 5 января произошло возгорание в двухэтажном деревянном доме по пр. Черепичному в городе Хабаровске. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. При ликвидации огня обнаружены тела мужчины и женщины, 1946 и 1947 годов рождения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Индустриального района Илья Блудов.
Пожар в частном жилом доме в поселке Новая Разводная под Иркутском. 4 января 2025 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХабаровскХабаровский край
 
 
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