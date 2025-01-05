https://ria.ru/20250105/postavki-1992605873.html

В ФРГ раскрыли махинации с российскими энергоносителями

В ФРГ раскрыли махинации с российскими энергоносителями - РИА Новости, 05.01.2025

В ФРГ раскрыли махинации с российскими энергоносителями

Германия продолжает закупать российские энергоносители через третьи лица, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T19:52:00+03:00

2025-01-05T19:52:00+03:00

2025-01-05T19:52:00+03:00

германия

сша

европа

оскар лафонтен

газпром

нафтогаз украины

в мире

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Германия продолжает закупать российские энергоносители через третьи лица, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х со ссылкой на экс-министра финансов Оскара Лафонтена."Санкции приносят пользу США и вредят Европе; США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы; Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц", — говорится в тексте публикации.Дизен отметил, что бывший министр изложил "некоторые неудобные факты, которые даже не разрешили обсуждать".В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20250103/gas-1992446201.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

германия

сша

европа

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германия, сша, европа, оскар лафонтен, газпром, нафтогаз украины, в мире